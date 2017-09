Migrantes relataron su experiencia y lo que ha significado llegar a vivir a Magallanes

Angélica Flores, presidenta de la Asociación de Colombianos Unidos en la Patagonia, abogó porque se tengan más instancias de inclusión.

Algunos migrantes tuvieron la posibilidad de manifestar públicamente su experiencia y los desafíos que ha significado llegar a vivir a la región, durante el primer coloquio “Migraciones de ayer y hoy en Magallanes: una cuestión de Derechos Humanos”.

En la actividad, Lorna Tejeda, representante de la comunidad dominicana, aseguró que su experiencia ha sido muy satisfactoria. “Esta es una comunidad de migrantes donde me han acogido y me he sentido como en casa, y este tipo de charlas nos instruye y nos ayuda a que no seamos racistas. Además, nos refuerza el que todos tenemos los mismos derechos”, destacó.

En tanto, Angélica Flores, presidenta de la Asociación de Colombianos Unidos en la Patagonia, manifestó que “es importante como comunidad colombiana participar en estas actividades para compartir y mostrar nuestro trabajo y cultura. Hay que seguir trabajando y tener más instancias de inclusión”.

Respecto a este tema, el intendente, Jorge Flies Añón, expresó que “podemos dar una pauta al país de cómo poder integrar y reconocernos todos como parte de una humanidad, profundizar en la condición humana de cada uno de nosotros y hacer un esfuerzo en el ámbito educativo, educacional y también en la integración legal, en el ámbito de derecho”.

Este primer coloquio realizado en la Universidad de Magallanes, reunió a personas de diferentes nacionalidades con una motivación y aporte positivo a la conversación sobre el tema de la migración, un proceso globalizado del que no estamos ajenos.

El coloquio fue la concreción de un trabajo en conjunto entre el gobierno (intendencia, gobernación) Instituto de Derechos Humanos, a través de la Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Universidad de Magallanes, el Instituto Profesional Santo Tomás, la Fundación Superación de la Pobreza, organizaciones de migrantes y ONG.

Gastón González Parra, profesional del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, expuso sobre la actual situación migratoria en Chile y las características de la migración a nivel global, explicando las experiencias que viven las personas que tienen que dejar su país, a las situaciones que se ven expuestos y a la visión estereotipada que existe en el mundo en relación a los migrantes.

“Ninguno de nosotros se formó en migraciones. Nunca tuvimos instrucción al respecto en el colegio, en la universidad, en ninguna parte. Cualquier cosa que nos ayude a abrir la mente, a clarificar conceptos es la base, la base del futuro, porque está bien que cada uno tenga sus propios pensamientos, pero que sea informado, que no sean a partir de prejuicios, estereotipos y de miedos”, planteó González.

Cada día son miles los migrantes que abandonan sus países en un largo recorrido no exento de tropiezos, abusos y discriminación y nuestro país, incluso nuestra región, no está ajeno a ello. Por eso la importancia de visibilizar esta situación.

La gobernadora provincial de Magallanes, Paola Fernández Gálvez, destacó “la motivación de las instituciones y el gran número de personas participantes, que fomenta la inclusión, la multiculturalidad y la promoción de la igualdad de los seres humanos, más información, conocimiento, intervención, nos aleja de los prejuicios y la discriminación”.