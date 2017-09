Miguel Palma Dragicevic es el nuevo Ciudadano Ilustre de la Región de Magallanes

“Absolutamente sorprendido”, así dijo sentirse Miguel Angel Palma Dragicevic, quien ayer se convirtió en el nuevo Ciudadano Ilustre de Magallanes, luego de que su nombre estuviera nominado en un listado que integraban 17 personas.

Palma, que recibió la noticia de voz del intendente Jorge Flies en su lugar de trabajo, expresó que “de verdad que no me lo imaginé nunca, y creo no ser merecedor, siento que hay muchas otras personas que pueden tener muchos más méritos que los que tengo yo, que he contribuido modestamente con mi grupo Taller Alturas a hacer un trabajo cultural en Magallanes”.

Apenas recibió la noticia, Palma comenzó a recibir el cariño de sus más cercanos. De hecho, llegó uno de sus hijos del mismo nombre acompañado de su nieta Valentina, a felicitarlo. Lo propio hicieron los Ciudadanos Ilustres que participaron en la designación de quien será condecorado el 21 de octubre próximo, fecha en la que se conmemora el Día de la Región.

El intendente Flies destacó el aporte de Palma en el ámbito cultural, como compositor y artista, y también su calidad humana.

“Hoy creo que es un reconocimiento a los artistas de la región, a él, a lo que el grupo Taller Alturas y sus anteriores participantes, han significado para la región, y a la importancia de contar con un cancionero y obras del tamaño del Canto a Magallanes”, señaló Flies.

La autoridad recalcó que la elección fue bastante consensuada y que no hubo que repetir la votación. “Fue electo por la historia, el cariño que se le tiene y a su trabajo. Felicitaciones a Miguel Palma, a su familia, y a todos los que se sienten reflejados en los artistas magallánicos”.

Fundamentos

de postulación

Fue el Ciudadano Ilustre del año pasado, Fernando Calcutta Violic, quien postuló el nombre de Miguel Palma-

Calcutta argumentó que nominaba a Palma por su permanente, destacada e invalorable contribución a la construcción de la identidad cultural de la Región de Magallanes. Más de 50 años ininterrumpidos dedicados -de forma complementaria a su actividad de sustento- a la música y particularmente a la composición musical.

Además por ser el fundador del grupo “Los del Ocaso”, y del “Taller Alturas”, en esta última agrupación, lleva más de 40 años de trayectoria, con quienes ha desarrollado lo más prolífico de su trabajo.

“Ha desarrollado una destacada labor de vida, como autor y compositor. En su trabajo se reconoce como elemento inspirador y línea común, un sentido de pertenencia y de afecto por esta tierra. Creo que es algo meritorio, Miguel representa a todas esas personas que participaron en sus inicios como el caso de Fernando Ferrer y José Palma, que aportaron para hacer el Canto a Magallanes, que es nuestro himno especial, no lo tiene ninguna región de Chile. Lo que nosotros tenemos, ese potencial de querer nuestra región, y de tener dentro de un canto, una oración por Magallanes, por eso que creo que al nominar a Miguel, nominamos también al Canto a Magallanes”, planteó Calcutta.

Una persona

introvertida

Apenas se enteró de que su padre había sido electo como Ciudadano Ilustre, Miguel Palma Morales, hijo, no dudó en ir a felicitarlo personalmente, a quien definió como una persona introvertida, honesta, trabajadora, creativa y amigo de sus amigos.

“Este es un reconocimiento al aporte que ha hecho mi papá en el ámbito creativo, a construir el alma del sentir magallánico, y es un homenaje a ese trabajo que va más allá de lo que uno hace día a día, a esa actividad que desarrollas con mucha pasión y desde siempre como es crear música y canciones, contenidos, obras”, destacó orgulloso el hijo del nuevo Ciudadano Ilustre.

Palma Dragicevic agradeció la elección, y le dedicó a su familia y también a sus compañeros del grupo “Taller Alturas”, el reconocimiento.

“De verdad, me han emocionado muchísimo con esta designación. Agradezco al señor intendente y a los hijos Ilustres que hayan pensando en este modesto ciudadano magallánico, y también quiero dedicar a Fernando Ferrer, porque pienso que él hubiera estado muy contento en este momento”, concluyó.

