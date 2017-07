Militantes del PS rechazan intervención desde Santiago en definición de “cartas” parlamentarias

Luego de que el presidente regional del Partido Socialista, Eduardo Manzanares, hiciera pública ayer la intervención que desde el nivel central se estaría ejerciendo en Magallanes, con la finalidad de permear a que -dentro de las precandidaturas a diputados- se incorporen a personas que no están inscritas en dicho referente político, no tardaron en alzarse voces de apoyo a la posición del timonel local del PS.

Para el ex presidente del Consejo Regional (Core), Ramón Lobos Vásquez, la decisión de inmiscuir a no militantes en los listados que están consensuando los socialistas, para presentarlos como “cartas parlamentarias” en miras a las elecciones de noviembre, debe necesariamente enmarcarse en las normas que el referente ha establecido en sus propios estatutos.

“La reglamentación en este aspecto es absolutamente clara y el propio partido es quien tiene la potestad sobre dichas decisiones, privilegiando la historia de aquellos militantes que han estado presentes, tanto al momento de juntar firmas para ampliar y reencantar a militantes, así como de quienes han debido representar al PS, dando la cara en distintos momentos, y bajo esos parámetros (entre otros) deben establecerse las prioridades para quienes sean presentados en estas listas”, afirmó Lobos.

Michelle Peutat por su parte, avaló la declaración del timonel regional del PS, Eduardo Manzanares, quien reveló que el ex alcalde Vladimiro Mimica sería uno de los nombres que se estarían sugiriendo desde Santiago, para integrar los listados de precandidaturas a diputados, cargos que para estas elecciones se amplían de dos, a tres representantes en Magallanes.

En este aspecto, la militante socialista cuestionó que desde el nivel central del referente político se esté imponiendo decisiones y acuerdos, que hasta el momento iban en avance, generándose con ello, la suspensión del cónclave que definiría los nombres definitivos para la carrera parlamentaria.

“En primer lugar, quiero valorar sobre todo la valentía que ha tenido el presidente regional del PS (en alusión a Manzanares), en expresar una opinión que es compartida por muchos miembros de la militancia. Segundo, señalar que son precisamente las regiones quienes deben defender cuáles son los candidatos que finalmente los van a representar como partido. Por tanto, aquí no procede que se impongan decisiones, porque ya estaban aunándose todos los esfuerzos, para que precisamente sea un o una militante socialista de la región, quien iba a ser definido como candidato”, afirmó Peutat.

Por su lado, el ex presidente regional del PS, Moisés Ojeda -quien además de Lobos y Peutat- fue propuesto en los listados como precandidato a diputado por el bloque partidario, calificó de “lamentable” que la intromisión de nombres como los de Vladimiro Mimica, no sean sometidos primero al escrutinio de una asamblea regional.

“Yo podría aceptar que se presente un precandidato como Mimica, siempre y cuando su nombre sea sometido a los acuerdos de la mayoría partidaria. No así, a los designios que se tomen a nivel de las cúpulas. Por otro lado, creo que uno recurre a nombres de personas independientes, cuando se han agotado las posibilidades de militantes que manifiesten dicha voluntad y no, a la inversa. Esto nos lleva a discutir sobre situaciones innecesarias y que enlodan la transparencia que tiene que tener este tipo de procesos eleccionarios”, concluyó Ojeda, manifestando su total respaldo a las declaraciones efectuadas ayer por el presidente del Partido Socialista en Magallanes.

