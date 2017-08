Ministerio de Educación cierra las puertas a alcalde Radonich

Este jueves en Santiago tenía que entrevistarse con un funcionario del Mineduc, pero no fue recibido.

Tres oficios y varios correos han sido enviados desde la Municipalidad de Punta Arenas al Ministerio de Educación, solicitando una audiencia o entrevista con la ministra, Adriana Delpiano, desde que se conoce el “hoyo” financiero que enfrenta la Corporación Municipal, debido a deudas de larga data que mantiene con los profesores y los trabajadores de la educación pública, así como también con empresas que suministran los servicios básicos.

Es así que esta semana el alcalde Claudio Radonich recibió una respuesta a todas sus solicitudes. Si bien no sería recibido por la secretaria de Estado, había sido citado a conversar con un funcionario de la cartera. Por esta razón el miércoles 2 de agosto viajó a Santiago, donde se encuentra actualmente. El problema es que cuando el alcalde ya se había embarcado en un avión comercial, desde el Mineduc informaron que finalmente no lo recibirían, lo que ha generado el malestar y el rechazo de los ediles municipales locales.

“El Mineduc es un verdadero despelote, la subsecretaria dice una cosa, habla de que hay que intervenir y la otra habla de que hay que desmunicipalizar, así que no se ponen de acuerdo. Yo soy partidario de extremar la situación, siempre he dicho de que hay que hacer una medida de fuerza: no hay que pagar sueldos, imposiciones, nada y verán ustedes cómo se van a preocupar, porque estamos en un período pre- eleccionario”, sentenció el concejal Vicente Karelovic al respecto.

Por su parte el Concejal Mauricio Bahamonde señaló que este es un sistema que definitivamente fracasó. “En temas de recursos yo creo que el Mineduc ha hecho todo lo que podía hacer durante este año. A nivel comunal espero que los próximos meses tengamos para pagar sueldos. De todas maneras me parece una falta de respeto que no hayan querido atender al alcalde, que si viaja es porque tiene una verdadera preocupación por el tema”, señaló.

De igual forma, el alcalde Radonich concurrirá hoy viernes a las 11 horas a las oficinas del Ministerio de Educación para entregar personalmente el nuevo oficio que elaboraron solicitando una nueva audiencia.

Cabe recordar que el edil, viajó a Santiago en busca de respuestas sobre la desmunicipalización, y de qué manera esta se instalará en Magallanes, ya que las informaciones que circulan al respecto han sido contradictorias, la subsecretaría ha señalado que para solucionar el problema de la Cormupa es necesario traer un interventor, mientras que la ministra dijo que la solución era desmunicipalizar.

En tanto, la situación de la Cormupa sigue siendo muy compleja, gracias a los fondos entregados por el Concejo Municipal pudo repactar las deudas de luz y gas que mantuvieron a más de 12 mil alumnos de la comuna con la incertidumbre de si volverían o no a clases el 31 de julio.

Hoy este tema continúa siendo un problema porque la Corporación Municipal no cuenta con recursos para poder pagar servicios y los sueldos de los profesores, que es la mayor preocupación que hoy aqueja a dicha institución y que de seguro será noticia dentro de los próximos meses, de no conseguir ayuda a nivel central para arreglar esta situación.