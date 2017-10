Ministra Marta Jimena Pinto, presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas: “Las leyes probablemente no estuvieron pensadas para solucionar casos de personas que se identifican con un género distinto”

En 19 de octubre, en Punta Arenas, tendrá lugar el seminario binacional “Perspectiva de género en la Patagonia chileno argentina”.

“Existen leyes que no estuvieron probablemente pensadas para dar una solución, parcial por cierto, a los innumerables inconvenientes que sufren las personas que se identifican con un género distinto del que se les asignó al nacer, ya que el legislador previó la polarización del sexo masculino y femenino en término registral; en la partida de nacimiento de cada persona, pero hoy las personas transexuales y transgénero intentan validar sus derechos y lo hacen ante tribunales”, destacó la presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto.

“Eso sí -continúa-, existe una normativa que permite a una persona cambiar su nombre, cuando le ha acarreado una serie de problemas, y ha sido este procedimiento, no creado o pensado probablemente por el legislador para ello, que ha venido a dar solución, a un aspecto al menos, en la vida de las personas que afrontan la dificultad registral, de encontrarse con una identidad que no corresponde con la que desean y sienten, a la de su apariencia frente a lo que indica su partida de nacimiento, en cuanto a nombre y sexo. Es un procedimiento humilde, no contencioso, en el que no hay una mayor discusión jurídica”.

¿Empatizamos

con el tema?

“Es una solución porque el tema existe y la sociedad tradicionalmente no ha sido abierta para hablar de él, y éste es el propósito del seminario, ser abiertos para hablarlo porque ya está instalado en los tribunales civiles, es

ineludible y nos plantea preguntas: ¿empatizamos con el tema, con las personas trans y con una suerte de modernidad en la judicatura, o tenemos un deber jurisdiccional que atender y resolver los casos aun cuando no tengamos ley”, expuso la ministra Pinto.

“Todo ello se debe hablar y reflexionar; todos pueden tener diferentes miradas, criterios y posiciones, pero sí existe algo transversal en la Constitución Política que es una normativa clara, la de igualdad y no discriminación. Además existen tratados internacionales suscritos por Chile en que se utiliza la palabra “todo” y “cada”, que termina siendo dirigido a todos nosotros, no podemos sectorizar”, asevera la magistrada.

“El tema lo tenemos ya instalado en el Poder Judicial, con muchas sentencias, así que es un buen momento para debatirlo, porque las personas trans afrontan dificultades al hacer un simple trámite, al tener que hacer pública su identidad al mostrar su carné, no tienen porqué sufrir esas diferencias con las demás personas, y por otra parte los juzgados civiles no estaban preparados para resolver este tipo de conflictos porque traspasa el Derecho, es un conflicto humano que se debe abordar desde la antropología, psicología y otras ciencias; un tema interdisciplinario. Como se puede apreciar en la programación del seminario, es de esa manera cómo vamos a plantear, así también le damos la oportunidad al que piense diferente o tenga dudas pueda plantearlas y debatirlas en las mesas de reflexión”, concluyó.

Seminario

Dicha temática será abordada el próximo 19 de octubre en el marco del tercer seminario del ciclo “Ejercicio de derechos en la Patagonia chileno argentina”. Instancia de reflexión jurídica civil que contará con destacados expertos en perspectiva de género de ambas naciones, entre ellos la jueza y directora de la Fundación Iguales, Karen Atala Riffo.

Junto con invitar a la comunidad a participar de esta jornada a realizarse en el salón Magallanes del Hotel Diego de Almagro, la ministra Pinto sostiene que uno de los principales objetivos de los seminarios es reflexionar sobre las múltiples vulnerabilidades a los derechos de las personas “que son transversales y que también se dan en el área civil; porque siempre se piensa que dichas vulnerabilidades surgen en lo penal, familia o laboral, pero no nos imaginamos que también se presenta en los juzgados de letras; donde tradicionalmente estamos acostumbrados a que se ventilen, por ejemplo, demandas por contratos”.

Durante la jornada matutina del seminario denominado “Perspectiva de género en la Patagonia chileno argentina” expondrán Andrés Rivera Duarte, consultor internacional de derechos humanos e identidad de género, miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional Derechos Humanos (INDH) y docente de diplomados internacionales, la magistrada Isabel Zúñiga Alvayay, jueza del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas, y el doctor docente de la Universidad de Ricardo Rabinovich-Berkman.

En tanto, en la jornada de la tarde le corresponderá el turno a la magistrada del 14° Juzgado de Garantía de Santiago y directora de Fundación Iguales, jueza Karen Atala Riffo, la Dra. prodecana de la Universidad Austral de Chile, Yanira Zúñiga Añazco, y María José Madrid de la seremía de la Mujer y Equidad de Género. Al finalizar ambas jornadas, habrá una mesa de reflexión, la que estará a cargo de la magistrada del Juzgado de Garantía de Punta Arenas Paula Stange Kahler.

El seminario “Perspectiva de género en la Patagonia chileno argentina” se realizará el jueves 19 de octubre desde las 8,15 y hasta las 18 horas, con los respectivos recesos, en el salón “Magallanes” del Hotel Diego de Almagro y será transmitido en vivo, vía streaming, por http://www.poderjudicialtv.cl/. Los cupos son limitados y sujetos a confirmación. Inscripciones en: istipicic@pjud.cl o al teléfono 61-2206000.