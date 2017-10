Ministro de Energía aseguró al senador Bianchi que no se verán afectadas las tarifas domiciliarias de gas

Luego de que la quinta subcomisión de presupuesto del Congreso se negara a votar la glosa que establece la compensación a Enap para subsidiar la venta de gas a la empresa distribuidora en Magallanes, a petición del senador Carlos Bianchi Chelech, ayer se efectuó una reunión en el Ministerio de Energía donde el parlamentario por Magallanes y el presidente de la instancia, senador Juan Pablo Letelier, acordaron con el secretario de Estado que no habrá aumento a las tarifas del gas domiciliario en la región.

Tras el encuentro el ministro Andrés Rebolledo afirmó que “tuvimos una reunión en la Comisión de Presupuesto donde el senador Bianchi planteó su preocupación respecto a la baja del aporte compensatorio del subsidio por el gas en la Región de Magallanes. Le explicamos que vimos los detalles respecto a que una parte fundamental de esta baja tiene que ver con el tipo de cambio. Lo central y fundamental es que ratificamos el hecho de que las tarifas en Magallanes no van a aumentar dado que la ley del gas aprobada el año pasado establece un congelamiento en las tarifas desde la que existía en septiembre de 2016 hasta que termine este nuevo periodo de tarificación hacia julio del año 2019”.

Asimismo Rebolledo añadió que “yo quisiera en ese sentido y así se lo planteé al senador Bianchi que las tarifas en la Región de Magallanes no se van a ver afectadas, no van a subir, está comprometido y garantizado por la ley. Se van a mantener las tarifas que hoy día existen y lo único que habrá es un reajuste por IPC”.

Por su parte el senador Bianchi expresó que “lo importante y responsable es dar total tranquilidad a nuestra región. Como miembro de la quinta subcomisión de presupuesto simplemente no acepté que se votara la partida que tiene que ver con el financiamiento y el subsidio para el gas. Hoy le podemos decir responsablemente a la región, que hay un compromiso firmado por escrito donde se da la garantía absoluta de que no va a ver un incremento en las tarifas del gas domiciliario y esa situación está dicha por el propio ministro de Energía”.

De esta forma se garantiza a todo evento la mantención de las tarifas del gas en Magallanes hasta por lo menos el año 2019 cuando se implemente la nueva ley de regulación tarifaria.

