Municipio asegura sueldos de septiembre de los profesores a más tardar el 2 de octubre

Cormupa pagó cotizaciones de mayo a julio con los recursos liberados por Mineduc En sesión, el concejal Vicente Karelovic increpó a los profesores: “El pago para el día 2 de octubre está, dedíquense a enseñar”

Un ambiente bastante tenso se vivió ayer en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal acordada el viernes de la semana pasada, para realizar nuevas modificaciones presupuestarias con tal de ir en ayuda de la Corporación Municipal (Cormupa) que no cuenta con los recursos necesarios para el pago de los sueldos líquidos del mes de septiembre a los profesores y asistentes de la educación pública de la comuna.

En resumidas cuentas tras varios movimientos financieras o “bicicleteos” como ha acuñado el alcalde Claudio Radonich, finalmente están en condiciones de afirmar que cuentan con el dinero para pagar los sueldos a más tardar el 2 de octubre.

Según explicó el edil, la Cormupa contaba con $650 millones correspondiente a subvención, $300 millones por concepto de recuperación de licencias médicas y otros $250 millones correspondiente a bonos. Es decir, en total contaba con $1.200 millones para el pago de sueldos que sumado a los aportes que eventualmente haría el Concejo completarían la cifra de $1.630 millones (el monto que necesitan para cancelar sueldos líquidos al mes de septiembre).

No obstante y previendo un escenario similar al actual para octubre, noviembre y diciembre, con esos $1.200 millones la municipalidad decidió cancelar las cotizaciones de mayo, junio y julio de este año para ir quedando al día con esa deuda y así el Ministerio de Educación (Mineduc) puede empezar a liberar los fondos que les mantiene retenidos por “ser un mal empleador”, como afirmó el propio alcalde.

De este modo, el Ministerio les entregará $1.190 millones que sumados a los $600 millones que ha logrado reunir el municipio “raspando la olla” por aquí y por allá completan los $1.630 millones y un poquito más que necesitan para pagar las remuneraciones de septiembre. Monto que debería estar depositado en las cuentas de la Cormupa el 29 de septiembre, dando fin a semanas de incertidumbre y angustia para los trabajadores de la educación municipal.

“Hoy podemos dar las garantías que los dineros estarán en la cuenta de la Corporación el 29 de septiembre lo que por supuesto va a permitir que nuestros profesores y asistentes puedan tener sus sueldos como corresponde a fin de mes. Si no hubiera sido por el aporte de 600 millones de pesos de la municipalidad, esto hubiera sido imposible porque no tenemos dineros frescos del Ministerio”, remarcó Radonich.

Pese a ello el presidente comunal del Colegio de Profesores Enrique Velásquez no se sintió conforme con lo ocurrido en la sesión y anunció que seguirán movilizados hasta tener sus sueldos.

“Hoy día a pesar de las buenas voluntades aún no hay certeza de los sueldos. Estamos esperando que se liberen unos fondos para el día 29, nosotros seguimos movilizados porque es esta incertidumbre la que nos pone en esta posición. Mantendremos nuestra posición porque hoy día como ustedes han escuchado no hay claridad, estamos igual que ayer”, enfatizó Velásquez.

Cabe consignar que ayer a las 13 horas los profesores de los colegios municipalizados iniciaron una movilización denominada de “brazos caídos”, lo que significa que permanecen en los recintos, pero sin hacer clases.

Repudio a dichos de Karelovic

Repudio generalizado causó el emplazamiento del concejal Vicente Karelovic al presidente comunal del Magisterio, Enrique Velásquez, que estaba sentado en primera fila presenciando la sesión, por la movilización que el gremio docente había iniciado a las 13 horas.

Muchos lo consideraron un fuerte ataque y una falta de respeto hacia el gremio que ha estado desde hace más de tres semanas en vilo por no saber si recibirían sus sueldos a fines de septiembre.

Recordemos que el mismo edil le ha propuesto al alcalde en varias oportunidades no pagar sueldos ni cotizaciones ni deudas de la Cormupa como medida de presión hacia el gobierno central para que atienda la apremiante situación que está viviendo la entidad en Punta Arenas por malas gestiones atribuidas a administraciones anteriores.

Al cuestionamiento del edil hay que agregar la circular emanada por la Cormupa que presuntamente circuló el lunes en redes sociales con la intención de amedrentar la movilización de “brazos caídos”.

Según se dio a conocer en la sesión, la carta le solicitaba a los directores de los colegios entregar una planilla con los nombres de los profesores que adhirieran al paro y también se hablaba de descuentos, entre otras medidas de presión.

Pero como si todo esto fuera poco, los concejales denunciaron y cuestionaron la presencia de Carabineros en la sesión del viernes 22 de septiembre, circunstancia en que le habrían pedido el carné de identidad al presidente comunal del Magisterio antes de entrar a la sala argumentando que él debía hacerse responsable de cualquier desorden que su gremio pudiera protagonizar al interior del recinto.

Minutos más tarde, dicha información fue confirmada por Enrique Velásquez, quien lamentó profundamente las palabras de emplazamiento que tuvo el concejal Karelovic contra el gremio.

“La verdad es que él me lo enrostra a mí, pero tiene que tener conciencia que sus palabras encaran a todos los profesores. Nosotros trabajamos, cumplimos con nuestra parte, el que no está cumpliendo es la Corporación Municipal que hoy día sólo está ingresando sueldos líquidos, no nos pagan la AFP. Eso tiene que tenerlo claro, hay otros gastos que nos descuentan que no están siendo incorporados a nuestros sueldos pero tampoco están siendo pagados, nosotros solamente estamos peleando por lo que es justo”, sentenció Velásquez”.

Por su parte, el secretario general de la Cormupa, Segundo Alvarez al ser consultado por la emisión de dicha circular respondió que no se trata de un amedrentamiento “todas las acciones tienen su reacción y eso es lo que nos obliga a tomar algunas decisiones que son restricciones legales como plantea el alcalde. Los niños se quedan solos si no están los profesores, esa fue nuestra primera preocupación”.

El alcalde durante la sesión también se refirió al tema argumentando que si los profesores se iban a huelga él como administrador de la Corporación debía dar explicaciones y además se podían exponer a nuevas sanciones, situación por la que justificó la entrega de dicha circular.

Que pasará en octubre, noviembre y diciembre

Sobre lo que ocurrirá en los próximos meses, el alcalde explicó que la estrategia de ponerse al día con las cotizaciones de mayo a julio, tiene que ver con enfrentar de mejor manera los meses que siguen y no volver a caer en el mismo escenario que hoy tuvo en vilo a todo el gremio de profesores y asistentes de la educación.

“En paralelo a estas acciones financieras ya estamos pensando en octubre, noviembre, diciembre, el viernes pediremos a la Contraloría que se nos autorice a ocupar los fondos de la Ley Sep (Subvención a la Educación Pública) en caso de emergencia para no volver a tener un problema de estas características”, expresó el alcalde, destacando el compromiso que ha tenido la municipalidad con la educación pública.

Por otra parte el edil quiso explicar que los mil millones de pesos que la Corporación debe a Coopeuch están garantizados. Respecto de los convenios suscritos con las empresas de suministros básicos (luz, agua, gas) están siendo pagados, por ende no habría problemas en ese sentido de aquí a fin de año.

También garantizó que ningún peso de los que han estado movilizando corresponden a salud y que las farmacias comunales y los servicios de salud cuentan con lo necesario para atender a los vecinos, a diferencia de lo que ocurría en la administración anterior que presuntamente habría destinado recursos de salud de la corporación a educación u otros gastos, según denunció el alcalde.