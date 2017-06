Municipio comprometió asesoría jurídica para matrimonio de almaceneros asaltado

“Este no es nuestro Punta Arenas, lamentable estas cosas están ocurriendo más a menudo. Carabineros hizo su trabajo, ellos atraparon al delincuente, pero quedó libre por leyes mal hechas”, manifestó categórico anoche el alcalde Claudio Radonich tras reunirse con José Barrientos Cárdenas, de 72 años, y su esposa María Chiguay Tenorio, de 65, propietarios de un almacén de población El Pingüino, que en la noche del pasado domingo fueron asaltados por dos sujetos que los intimidaron con cuchillos, siendo reconocido uno de ellos como un adolescente que se crió en la población, residente a metros del local afectado.

Visiblemente estremecida se le vio a la antigua vecina del sector, quien no pudo contener el llanto al revivir ante la autoridad comunal los dos episodios que en la última semana los han afectado: la noche del lunes 19 de junio a manos de tres desconocidos uno de los cuales portaba un arma de fuego, y este domingo 25, cuando fueron intimidados por dos encapuchados premunidos de armas blancas.

En la oportunidad, Radonich comprometió asesoría legal para este matrimonio de la tercera edad, además de estudiar la posibilidad de que el municipio tome rol activo en el caso interponiendo una querella contra los responsables. “Lo importante es que entiendan que no están solos en esto, y que es un tema que nos preocupa a todos, y que está afectando a muchos comerciantes y que muchas veces no denuncian, afortunadamente ustedes decidieron hacer la denuncia”, fue parte del diálogo entre el alcalde y la pareja de comerciantes.

El jefe comunal aseguró que es importante transmitir a la ciudadanía, sobre todo a la gente de trabajo, que estos delitos no pueden quedar impunes, subrayando la trascendencia de que se hagan las denuncias de los delitos.

