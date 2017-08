Municipio de Natales solicita formalmente al gobierno central la creación de la comuna de Puerto Edén

Mediante un oficio dirigido al ministro del Interior Mario Fernández, el alcalde de Natales, Fernando Paredes Mansilla, solicitó la creación de la comuna de Puerto Edén.

En la misiva el jefe comunal hace una exposición detallada de la situación que vive Puerto Edén y sus habitantes, también respecto de los gastos administrativos en los que incurre el municipio natalino para el sostén de la apartada localidad (red de alumbrado, agua potable, transporte e insumos, social y residuos sólidos, entre otros), que implican un desembolso anual de 234 millones de pesos, resultando insuficientes y compleja la forma de administrar los recursos.

Asimismo, se hace hincapié en la situación sanitaria deficiente del poblado, por cuanto no se cuenta con un servicio de alcantarillado para las aguas servidas, señalando que la mayoría de las viviendas descarga directamente al mar los residuos sólidos y líquidos, generando contaminación de la zona costera.

También se advierte de la particular situación de Puerto Edén en cuanto se encuentra emplazado dentro de un Area Silvestre Protegida y Reserva Alacalufe, dificultando su incorporación, por lo mismo, como destino turístico relevante.

10 horas de luz al día

En el detalle, el alcalde Fernando Paredes expresó que como autoridad comunal se hacía eco de lo que plantean los pobladores, en cuanto están demandando mayor cantidad de horas de servicio eléctrico.

Actualmente el subsidio que entrega el Estado para la generación eléctrica abarca sólo el 12 por ciento del costo anual del combustible que se requiere.

El subsidio se calcula en base a estándares que no contribuyen en nada al desarrollo de localidades que se encuentran extremadamente aisladas, se afirma en el oficio.

En la conferencia de prensa convocada por el municipio natalino para referirse al oficio enviado al Ministerio del Interior, Fernando Paredes destacó que en 2012, los parlamentarios de la región, solicitaron y presentaron los antecedentes que justificaban la creación de la comuna de Puerto Edén, pensando en el bienestar de sus habitantes.

Luego, siguió afirmando: “Aquí no es que el municipio quiera sacarse un peso de encima, lo concreto es que en las actuales condiciones no tenemos ni las reales atribuciones para poder impactar en la vida de los habitantes de Puerto Edén ni tenemos los recursos financieros para poder darle solución a muchas de sus problemáticas”.

Por ello, el jefe comunal remarcó, que como municipio habían tomado la decisión de solicitar de forma oficial al gobierno central que evalúe la creación de la comuna de Puerto Edén.

“Actualmente no estamos respondiendo ni siquiera a los requerimientos mínimos de esa comunidad. Hoy día, el municipio aporta cerca de 300 millones de pesos al año para 100 habitantes y esa es la reflexión que hacemos en el municipio”, puntualizó Paredes.

Las aprensiones del

concejal Ruiz Santana

Sobre este requerimiento, el concejal (PS) Guillermo Ruiz Santana, expresó que “la idea es buena, porque Puerto Edén siempre ha sido como el ‘patito feo’, pero la duda que a mí se me genera es que cuando uno crea una comuna, ésta debe tener algunas características básicas, como por ejemplo, el pago de patentes por entidades comerciales. Puerto Edén no tiene y si las tiene no son más de dos o tres”.

“Hay que partir todo de cero, implementando todo, mejorar la infraestructura, la Posta, la escuela y lo otro es que también hay que elegir concejales y alcalde, porque como comuna debiera tener sus propias autoridades”, subrayó.

Luego añadió que “no es tan fácil llegar y pedir la creación de una comuna. Sí, lo digo, sería bueno. Además, hay que considerar una visión geopolítica del asunto. Esperemos que se responda desde el Ministerio”.

