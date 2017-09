Municipio pagó cotizaciones y se liberaron recursos del Mineduc para cancelar sueldos a los profesores

La convocatoria llegó durante la tarde. La directiva comunal del Colegio de Profesores citó a una conferencia de prensa con carácter de urgente para anunciar las medidas acordadas por los docentes en cada uno de sus respectivos establecimientos educacionales, a raíz de la posibilidad de no contar con sus sueldos de septiembre.

Sin embargo, cuando el presidente comunal, Enrique Velásquez, comunicaba que se decidió adoptar una huelga de “brazos caídos” para esta semana y convocar a una asamblea extraordinaria y ampliada para el jueves en el Liceo Luis Alberto Barrera, llegó hasta la sede del Magisterio el concejal José Aguilante, para informar que el ministerio entregaba 1.500 millones de pesos destinados a cumplir con el pago de los sueldos completos y destrabar así el conflicto. Las caras de incredulidad y de alivio contenido afloraron de inmediato en los rostros de los dirigentes, que no obstante, insistieron en que mientras no tengan una información oficial, su postura de alerta no varía. Esta huelga -se advirtió- será solamente en horario de tarde, desde las 13 horas, por lo que los profesores asistirán en las mañanas de manera normal.

“Si es que cambia el escenario, tomaremos las medidas que corresponden, pero hoy (ayer) lo concreto, es que no hay plata ni siquiera para pagar los sueldos líquidos. Con la asamblea vamos a endurecer las posturas en caso de que no haya solución. Invitamos a los apoderados a empatizar con nuestra situación; somos trabajadores a los que se nos está vulnerando nuestros derechos”, recalcó Enrique Velásquez.

Liberación de recursos

La situación la aclaró más tarde la seremi de Educación, Margarita Makuc, quien indicó que “la Corporación Municipal está cancelando las cotizaciones, lo que significa que el Ministerio de Educación les libera los montos retenidos. A eso se refería el concejal con los 1.500 millones. Porque ellos pagan el equivalente de las cotizaciones adeudadas y así el ministerio devuelve los recursos retenidos por concepto de no pago de cotizaciones. Y eso, más los recursos que traspasó el municipio les permite tener liquidez para pagar los sueldos de los profesores durante los próximos meses, se deja de retener y se regulariza la situación”, explicó Makuc, que destacó que “con esa señal que está dando el municipio de traspasar más recursos, que es lo que planteamos de un principio, evidentemente, los sueldos no están en riesgo”.

De todas formas, los docentes estarán atentos a los movimientos en el municipio, que hoy tendrá una sesión especial del Concejo a las 13 horas, donde se analizará este tema que tiene en vilo a los profesores y asistentes de la educación.