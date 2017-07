Municipo inicia sumario al programa “Yo Aperro” por presuntas irregularidades

Serias irregularidades estaría presentando el programa “Yo Aperro” financiado con fondos de la Municipalidad de Punta Arenas y del gobierno regional, a propósito de la entrada en vigencia de la denominada “Ley Cholito” sobre tenencia responsable de mascotas.

Denuncias formuladas a través de redes sociales, por los mismos afectados, habrían dado la voz de alerta para que la municipalidad iniciara una investigación. La información se dio a conocer durante la sesión del Concejo Municipal de este miércoles.

La concejala Verónica Aguilar, quien es además presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, en una intervención dio cuenta de los antecedentes recabados y le solicitó expresamente al alcalde que realice el sumario.

Al parecer, el hecho se destapó cuando una mascota fue capturada y posteriormente dada en adopción desde el propio canil municipal, sin embargo la ficha de inscripción del perro no estaba ingresada, ya que a la hora de buscar el Rut del dueño, éste no existía dentro del sistema donde se ingresan las mascotas.

Lo mismo habría ocurrido con otra mascota inscrita, pero que a la hora de consultar por sus dueños, éstas no aparecían en los registros o los Rut estaban equivocados. Incluso, los perros de la calle estarían siendo inscritos con el Rut 11.111.111-1 a nombre de la Municipalidad de Punta Arenas, lo que significa que si uno de esos animales muerde a una persona, ésta podría demandar al municipio por los daños, según dio a conocer la concejala.

“El alcalde decretó un sumario administrativo el día lunes. Esto no puede seguir ocurriendo. Aquí hay que saber qué es lo que está pasando. Nosotros no podemos seguir siendo irresponsables con este tema. Hay que dar la cara a la comunidad sobre todo por aquellos usuarios del sistema que han sido súper responsables, que se han preocupado de esterilizar a los perros, de chipearlos como corresponde y nosotros también tenemos que estar a la altura”, expresó la edil.

Programa “Yo Aperro”

El programa de tenencia responsable de mascotas “Yo Aperro”, implementado por la Municipalidad de Punta Arenas, consiste en una campaña de esterilización gratuita de mascotas. La intervención además contempla la instalación de un microchip de identificación a los perros que no estén inscritos en el Registro Canino Municipal, acción que desde 2015, por decreto municipal es de carácter obligatorio y que permite identificar rápidamente al dueño del animal en caso de pérdida o en caso de que muerda a alguna persona.

“Ley Cholito”

Esta ley es el conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide aceptar y mantener una mascota o animal de compañía. Estas consisten en registrarlo ante la autoridad competente, proporcionarle alimento, albergue y buen trato, brindarle los cuidados veterinarios, entre otras acciones que tienen que ver con el bienestar del animal.

Justamente son los ministerios del Interior, de Salud y de Educación en conjunto con las municipalidades los encargados de promover la tenencia responsable de mascotas a través de sus programas. El Ministerio del Interior, tiene a cargo el desarrollo de la plataforma donde cada persona debe inscribir a su mascota

Otra de las particularidades de esta nueva ley es que contempla sanciones mucho más duras para quienes maltraten a los animales, en ese caso las multas van desde 10 a 30 UTM, la inhabilidad para tenencia de mascotas y en casos extremos, presidio de grado menor a medio. Como también fija penas a quienes abandonen animales.

