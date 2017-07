Nicolás Cogler, jefe regional del comando de Sebastián Piñera: “Hoy dimos un golpe de timón en Magallanes, lo que nos deja bien posicionados para las próximas elecciones”

Con una discreta celebración, los dirigentes y presidentes de los partidos que integran el conglomerado

Chile Vamos, se congregaron en el Centro Médico Fermín Roca, lugar donde en común acuerdo concertaron

y comprometieron respaldar al candidato vencedor para los comicios de noviembre.

Sin cotillón ni tampoco demostrando una euforia que es recurrente avistar en este tipo de instancias, los presidentes y dirigentes regionales de los partidos que conforman el pacto Chile Vamos (Udi, RN, Evópoli y Pri) festejaban, pasadas las 20 horas de anoche, los más de 8 mil sufragios conseguidos en Magallanes, de los cuales 5.037 fueron logrados por Sebastián Piñera.

Congregados en las dependencias del Centro Médico Fermín Roca, en calle Lautaro Navarro Nº716, los representantes locales de la oposición aseguraron demostrar un gesto de unidad, pese a las visibles rencillas y animadversiones públicas que se entrecruzaron Manuel José Ossandón con el ex Presidente durante la campaña. No obstante, aseveraron que al menos en el territorio más austral del país se mantendría el “compromiso” de respaldar al candidato vencedor, como forma de preservar la estabilidad del mencionado bloque.

Bajo este contexto, el coordinador regional del comando de Sebastián Piñera, Nicolás Cogler, se manifestó optimista y satisfecho con los resultados alcanzados en Magallanes, aclarando que las expectativas iniciales fueron ampliamente superadas y recalcando que el triunfo obtenido no fue una decisión tomada “entre cuatro paredes”.

“Sin duda que por el lado de Sebastián Piñera nos tiene muy contentos que haya tenido esta votación. Anteriormente hablábamos y esperábamos una cifra en torno a los 3 mil ó 4 mil votos respecto del 10% de la elección municipal. Hoy día eso se vio superado, pero también sabemos que hay que seguir avanzando y trabajando en incentivar el voto. Esta no fue una decisión entre cuatro paredes ni tampoco nos reunimos los dirigentes de los partidos a decidir quién será el candidato sino que fue la misma ciudadanía quienes eligieron al representante de Chile Vamos, lo que nos tiene bastante contentos”, sostuvo.

Responsabilizó al gobierno por abstención

Respecto a la considerable abstención de votantes, responsabilizó directamente al gobierno, por no incentivar ni incitar a la ciudadanía a participar de este acto eleccionario a diferencia de otras instancias anteriores, criticando tajantemente al candidato de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier por las declaraciones emitidas en las que “llamó a los chilenos a quedarse en su casa”.

“Aquí nos encontramos con varios factores que eran de alguna manera adversas a nuestra propia campaña. En primer lugar, el gobierno no publicitó ni difundió de manera enérgica y sustancial las primarias. Vimos como la vocera de gobierno comentaba los chistes y los debates, pero no comentaba que habían elecciones primarias. Más todavía, el candidato de Michelle Bachelet que invitó a los chilenos a que se quedaran en sus casas. Evidentemente ante todo eso, hoy los magallánicos han elegido a un candidato, que es Sebastián Piñera”, puntualizó.

En el mismo tenor, la presidenta regional de Renovación Nacional, María Teresa Castañón, ratificó que su partido cumplirá con el compromiso de respaldar a Piñera. A la vez, y ante la evidente ausencia de votantes, enfatizó que “el gobierno no organizó bien las primarias y no tuvo interés por este proceso, porque la gente de la Nueva Mayoría no estaba en estas elecciones y les daba lo mismo lo que pasara. Aún así, logramos obtener una muy alta votación, teniendo todo en contra”.