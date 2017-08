Niñas del Club de Patinaje Artístico no podrán competir en Sudamericano por cierre temporal de única pista

Los sueños de las niñas que integran el Club de Patinaje Artístico sobre hielo se fueron al suelo, luego de que el único lugar que tenían para practicar esta disciplina, en las instalaciones de Zona Franca, fuera cerrada a fines de julio y por seis meses para la ampliación de locales comerciales y la construcción de nuevos atractivos como un nuevo cine, un salón de bowling, entre otros.

La tristeza se acrecienta, justo en el momento en que se les presentó la oportunidad de asistir a un campeonato Sudamericano, a realizarse del 1 al 5 de noviembre en Quito, Ecuador, donde pensaban representar a Magallanes y a Chile.

A pesar de este escenario poco auspicioso, la presidenta del club, Mónica Gómez, se manifestó agradecida con ZonaAustral por facilitar el espacio donde las menores conocieron más que un pasatiempo, una actividad deportiva en la que lograron, en el corto plazo, obtener el cuarto lugar del torneo nacional que se efectuó el 11 de junio en Santiago.

“La sorpresa fue cuando nos dijeron que no se iba a poder ocupar ese espacio por seis meses y posterior a eso se iba a reducir los metros de la pista. Teníamos el objetivo de ir avanzando, pero ahora nos encontramos con un gran obstáculo donde las niñas no podrán asistir al Sudamericano por no contar con un lugar para practicar, y además es un costo muy alto ir a Santiago semanalmente para que ellas puedan entrenar”, aseveró.

Asimismo, reveló que “con todo lo que hemos avanzado obviamente vamos a retroceder, porque esto requiere un entrenamiento diario, incluso nuestras hijas recién le están tomando el peso a esta situación, algunas están llorando y lo único que quieren es ir a practicar porque prácticamente ya dejó de ser algo recreativo sino que forma parte de sus vidas”.

Redimensión

de la pista

Desde la administración de Zona Franca, se indicó hace algunos días que tras las obras de construcción e implementación de los nuevos espacios, la entretención sobre hielo reducirá sus dimensiones de 600 m2 a 450 m2 en el nuevo edificio, modificaciones que -según se recalcó- “no afectará sus actuales usos”.

No obstante, después del Sudamericano en Quito, a Mónica le propusieron que al año siguiente el campeonato se organizara en Chile, opción que desde la capital se tenía prevista realizarse en Punta Arenas, ya que la pista de hielo es una de las más grandes del país. Sin embargo, con la redimensión de la estructura, esa posibilidad única pierde toda garantía, al no cumplir con los estándares requeridos.

“El objetivo siempre fue incentivar a más gente a participar de esta actividad, implementando este deporte en Magallanes para que se puedan hacer este tipo de competencias. Como el espacio está en Zona Franca, ellos ven el tema comercial. Nosotros lo vemos desde la parte deportiva e integral, con el fin de que las niñas puedan llegar más alto, irse perfeccionando y representar a Magallanes y quizás al país en futuras competencias”, sentenció.

