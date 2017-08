No descartan intervenir Segunda Compañía de Natales por dichos de bomberos

No se descarta la intervención de la Segunda Compañía de Bomberos de Puerto Natales, tras las declaraciones formuladas por un grupo de voluntarios que desconoció la autoridad del superintendente del Cuerpo de Bomberos y anunció la presentación de un recurso ante la Corte de Apelaciones por presuntas irregularidades no sancionadas

El superintendente Iván Oyarzo Márquez ofreció ayer una conferencia de prensa donde envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad natalina.

“El servicio de emergencia se mantiene como siempre atento y disponible para enfrentar la contingencia en todo tiempo y ocasión con todos los medios materiales y humanos que tiene este Cuerpo de Bomberos integrado por tres compañías y una brigada en villa Renoval”, remarcó Oyarzo.

Asimismo destacó que había citado a una reunión extraordinaria al directorio general del Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales integrada por dos representantes de cada compañía, quienes concordaron que “este tipo de situaciones es inaceptable. Los bomberos no nos caracterizamos por ventilar o solucionar nuestros problemas sino es por los canales institucionales. Tenemos dentro de nuestro reglamento estatutario y reglamentario las herramientas para hacerlo y allí se agotan las posibilidades, no por medio de la prensa”.

La autoridad bomberil sostuvo que “la organización voluntaria a la que hemos ingresado busca servir a nuestra comunidad. No hay otro motivo que nos mueva, por eso rechazamos y lamentamos profundamente esas declaraciones y nos duele que se haya llegado a esa instancia”.

La divergencia se produjo ante una denuncia formulada por el propio directorio al Consejo Superior de Disciplina sobre una falta administrativa en cuanto a la recepción de una donación de muebles usados. No hubo apropiación ni mal uso de dineros, por lo que se aplicaron amonestaciones verbales a los implicados. Ello habría provocado el malestar de los voluntarios de la Segunda Compañía.

Ayer, a las 19 horas, se inició una reunión del directorio para adoptar una decisión final sobre lo que sucederá con la mencionada compañía, siendo la sanción más drástica la intervención.

