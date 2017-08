Pamela Franzi:“No es posible asociar la causa de muerte con el problema de salud Ges presentado por el usuario”

Impacto generó la información difundida la semana pasada en cuanto a que 79 personas han fallecido en Magallanes esperando una atención médica del Plan Auge, desde 2006 a la fecha, de las cuales 35 tenían domicilio en la ciudad de Porvenir. Al respecto, la jefa del Servicio de Salud Magallanes, Pamela Franzi Pirozzi, exteriorizó su preocupación frente a la alarma que pudiesen generar las cifras entregadas en torno al deceso de pacientes y el incumplimiento de las Garantías Explícitas en Salud.

Actualmente existen 80 problemas de salud cubiertos por el sistema de Garantías Explícitas en Salud (Ges), sobre los cuales existen garantías de acceso, calidad, protección financiera y oportunidad, donde la oportunidad significa la atención en tiempos máximos de espera para entregar una prestación determinada.

Frente a los 75 fallecimientos reportados en Magallanes, Pamela Franzi remarca que “no es posible asociar la causa de muerte con el problema de salud Ges presentado por el usuario, lo mismo que la no atención oportuna haya propiciado la muerte”.

En este sentido, destacó que de los casos informados, 14 corresponden a entrega de órtesis (silla de ruedas, bastón, burrito, cojín antiescara o colchón antiescara). “Entonces se hace necesario realizar un análisis de patología por patología”, planteó la directora.

La jefa del servicio dijo que se está solicitando a nivel central la nómina de fallecidos para evaluar caso a caso y verificar si la garantía no fue cubierta en el tiempo que correspondía o fue cumplida fuera de plazo, o si el no cumplimiento tiene que ver con la causa de fallecimiento de la persona.

Finalmente, Franzi destacó que semanalmente todos los directivos de salud de los diversos establecimientos de la región y el país, tienen acceso a evaluar y analizar los incumplimientos registrados a través de un sistema informático denominado Datamar, sistema que detalla los incumplimientos por problema de salud o el número de días de atraso de la garantía, permitiendo al directivo saber el motivo del incumplimiento (si el paciente asistió o no a la consulta, si se encuentra inubicable o si se le entregó la prestación, pero esta no fue registrada en el sistema informático). Una de las falencias en la red local, es la falta de administrativos para el ingreso de las prestaciones de salud que se realizan en forma diaria, complementó la autoridad.

Estas declaraciones se producen luego de que se diera a conocer el informe elaborado por Fonasa a petición de la diputada independiente, Karla Rubilar, donde se dio a conocer que los pacientes magallánicos fallecieron cuando en promedio llevaban 730 días esperando recibir atención médica.

Relacionado