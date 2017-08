Secretario general de la Cormupa por reclamo de Julián Mancilla: “No es un tema que se vaya a decidir ahora y además ya le habíamos planteado la idea al director”

Si bien siempre responde con amabilidad, se le notaba la molestia al secretario general de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Segundo Alvarez, tras el reclamo del director de la Escuela Bernardo O’Higgins, Julián Mancilla, materializada en una vestimenta de luto para el desfile del viernes, en el natalicio de Bernardo O’Higgins. El docente había declarado que el acto de protesta se debió a la posibilidad de fusionar cursos, idea que había sido expresada por la jefa del Area de Educación de la Cormupa, Beatriz Schmidt.

Alvarez respondió en nombre de la Corporación indicando de entrada que este tema es de carácter institucional y de discusión interna. “Las situaciones que pudiera haber hecho el director las realiza por su cuenta, pero que se discuten en la Corporación, porque el colegio pertenece a la Corporación y el secretario general soy yo. Es una situación que no amerita mayor discusión si no se discuten donde corresponde”, replicó el secretario general de la Cormupa.

Para Alvarez, aún no hay nada definido en torno a esta idea que se planteó, porque “eso corresponde a evaluaciones, y eso hay que hacerlo con racionalidad, si corresponde o no es algo que estamos viendo y que además es una política del ministerio. Por el tema de racionalizar la gestión no puedes tener una mayor dotación con menos alumnos”. En ese sentido, sostuvo que si bien esta posibilidad está sustentada en lo económico, no está exclusivamente planteada con criterios economicistas, sino que además incluye una mirada educacional, en la que ante un curso con poca cantidad de alumnos, se puedan fusionar.

De todas formas, Alvarez insistió en que “estamos recién viendo la dotación docente, por lo que no es un tema que se vaya a decidir ahora, además ya le habíamos planteado la idea al director. Asistí a una reunión con su gente, a la escuela, nos invitaron para allá y junto con la jefa del Area de Educación le explicamos este tema. Nos recibieron bien, yo no tengo problemas porque enfrento las situaciones. Y pensé que había quedado claro, pero es un tema que es de discusión interna”, concluyó Segundo Alvarez.

Relacionado