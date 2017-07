“No hemos acorralado a la DC, pues ellos buscaron el camino propio”

“No hemos acorralado a nadie. ¡Esto no es un rodeo!”.

Así replicó el presidente regional del Partido Radical, Abelardo Oyarzún, a la queja pública emitida por la Democracia Cristiana, luego de que la noche del lunes esta colectividad anunciara el fin de un ciclo histórico en la política chilena tras fracasar el acuerdo parlamentario que buscaban con el PR.

“No hemos acorralado a la DC. Fueron ellos los que buscaron el camino propio de ir en solitario”, insistió el timonel radical.

Oyarzún quiso así desvictimizar a la DC frente a la queja expresada por los representantes de esa colectividad al no poder llegar a un entendimiento para conformar una lista parlamentaria con el PR.

“Es el fin de un ciclo histórico, exitoso, que ha dado gobernabilidad a Chile”, sentenció el vicepresidente del PDC, Matías Walker, mientras el jefe (s) de la bancada de diputados, Gabriel Silber, responsabilizó a sus “socios” de la Nueva Mayoría: “Nos han cerrado todas las puertas. El país es testigo de lo que ha sido este trance político de casi un mes”.

Postergación del

Consejo Nacional del PR

Con su experiencia en las lides políticas, Abelardo Oyarzún no da por totalmente cerrado el espacio para que, finalmente, haya un acuerdo con la DC. “Hay plazo hasta las 23,59 horas del 21 de agosto para llegar a un entendimiento”, dijo aludiendo al cronograma electoral y la fecha dada para inscribir las candidaturas.

Igualmente, hizo ver que en la víspera se le comunicó una segunda prórroga del Consejo Nacional del PR, el que ya se había postergado para este fin de semana. Ahora, la reunión partidaria, donde se deben ratificar las cartas parlamentarias y a los consejos regionales del radicalismo, se fijó para el viernes 11 y el sábado 12 de agosto.

“¿Qué significa esto?”, consultó haciendo gala de su olfato político. Añadió que esta postergación da mayor tiempo para seguir explorando entendimientos, más allá de las recriminaciones mutuas.

Abelardo Oyarzún insistió en que ha sido la propia DC la que se ha encajonado y observó que, si hoy se siente “acorralada”, no es más “que una sensación que ellos tienen que es igual a tener frío”.

Recordó que el PR tempranamente, el 6 de enero, abrazó la precandidatura presidencial del senador Alejandro Guillier, siempre pensando que se iba a enfrentar en primarias a otros candidatos de la NM. Pero, luego, fueron los otros partidos (PS, PPD y PC) los que se unieron a esta opción.

“Nosotros llegamos a este acuerdo hace bastante rato y tenemos un acuerdo parlamentario bastante avanzado. Si la DC buscó el camino propio, el problema es de ellos y ellos son los que tienen que buscar las alianzas que crean convenientes”, hizo ver.

DC: “Fin de ciclo histórico”

La noche del lunes, el presidente nacional del PR, Ernesto Velasco, sostuvo que no existía posibilidad de sellar un acuerdo parlamentario con la DC. De tal forma no hizo más que ratificar lo que ya había afirmado el vicepresidente del PDC, Matías Walker: “Hasta el momento no hay posibilidad de ir a una lista parlamentaria con el Partido Radical”.

“Llega a su fin un ciclo político que permitió dar gobernabilidad a Chile por 27 años. La historia los juzgará”, sentenció el jefe (s) de la bancada de diputados democratacristianos, Gabriel Silber al entregar su versión oficial del fin de las tratativas al Consejo Nacional de su colectividad.

Para Walker y Silber, lo sucedido resulta en la exclusión de la DC y el intento de los otros referentes de la Nueva Mayoría por arrinconarla.

“Nada ni nadie va a lograr aislar electoralmente a la DC”, desafío Walker, mientras Silber agregó: “Tampoco nos vamos a arrodillar frente a partidos que buscan expulsarnos y llevarnos a un precipicio”.

Frente a este escenario, 20 integrantes del Consejo Nacional del PDC votaron a favor de tender puentes con partidos extra NM, como el Pro que lidera Marco Enríquez-Ominami y el Ciudadanos, de Andrés Velasco. Sin embargo, otros 10 votantes rechazaron tal opción y prefirieron el camino propio.

“Se mandató a la directiva para buscar un acuerdo plural que impida que la DC quede aislada. Ahora, siempre la alternativa de una lista propia ha sido viable”, hizo ver el histórico Gutenberg Martínez.

Relacionado