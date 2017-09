“No me cabe duda, yo voy a ser la primera mayoría”

Constanza Poblete R.

cpoblete@laprensaaustral.cl

Se define ideológicamente socialista y políticamente del Partido Por la Democracia (PPD), Domingo Rubilar, el reconocido asesor político de varios ex alcaldes, irá por una revancha en las elecciones parlamentarias del 19 de noviembre, para quedarse, esta vez, con un escaño en la Cámara de Diputados.

El candidato dice ser una persona alegre y no reniega de la política. De hecho, reconoce que le gusta mucho ese ámbito al que ha estado ligado desde muy joven.

Hoy, con dos hijas que tienen 19 años de diferencia y siendo abuelo de un niño de cuatro años, Rubilar manifiesta que trabaja no sólo para construir el presente, sino para proyectar el futuro de Magallanes.

“Aquellas personas que están en lo público o lo político y no son capaces de pensar en Magallanes para los próximos 20 ó 25 años, no le están haciendo ningún favor al ejercicio público ni tampoco ayudan estando en espacios de decisión política. Lo que se requiere es pensar el presente y los desafíos que tenemos como sociedad hacia delante”, asegura.

– ¿Cuál es su vaticinio electoral?

– “La ley cambió, se reagruparon los distritos y estamos en el N°28. Antes se elegían con el sistema binominal dos personas, hoy se eligen tres, además con un sistema proporcional. Y, desde esa perspectiva: primera mayoría, Domingo Rubilar, no cabe duda; y, evidentamente, la centro derecha saca a uno y el centro saca otro”.

– ¿Gabriel Boric se pierde?

– “No lo sé, a él también lo defino dentro de la centro izquierda, parte de esa nomenclatura, independiente que vaya en otra lista”.

– Considerando que la Nueva Mayoría va dividida, en el sentido de la DC va por fuera ¿No cree que se complejiza que pueda salir electo?

– “Estoy convencido que en la lista que yo participo va a tener una muy buena sumatoria. Converguen distintas personas que tienen una correlación social comprobada, demostrada y, por lo tanto, creo que la sumatoria va a ser interesante. Uno no puede vaticinar números en exactitud, pero la sumatoria va a permitir que efectivamente sea electa una de las personas de la lista y, evidentemente, con el trabajo que estoy desplegando y por lo que represento, tengo la claridad que voy a ser electo diputado”.

– Usted sacó más de 8 mil votos en 2013. ¿Cuánta votación aspira ahora?

– “En la elección del año 2013, salí tercero de nueve y esta vez podían llegar a ser 19 candidaturas, por lo tanto lo que tiene que ver con la participación de la comunidad magallánica, también va a estar condicionado a la cantidad de personas que participamos en esta competencia democrática. Yo pretendo estar en lo mismo que la vez anterior, ya que están dadas las condiciones para tener un resultado similar o superior”.

– ¿Va a ser capaz de derrotar a Boric, que fue el que en esa oportunidad lo dejó fuera?

– “De lo que me estoy ocupando es de ser capaz de relacionarme con los más diversos sectores de la población magallánica, sus organizaciones intermedias, gremios, sindicatos, juntas vecinales, del mundo de las artes, cultura y, por lo tanto, ahí no sólo recoger lo que las personas tienen como concepción de lo que debe ocurrir en el mundo público, en la toma de decisiones, que tiene que ver con la generación de nuevas leyes, sino que además señalar cuáles son las miradas que tengo, qué es lo que hay que hacer en Magallanes, cómo debiera darse la representación de aquellas personas que resulten electas el 19 de noviembre, cómo tendrían que representar a la comunidad en la Cámara de Diputados, en este caso”.

– ¿Cómo trabaja Domingo Rubilar para que haya una mayor convocatoria de electores?

– “Fíjate que soy un convencido de que aquí pasa por las personas que tienen la legitimidad de representar a la región conversen con las personas, gasten mucho zapato recorriendo la ciudad, golpeen las puertas, conversen con las amigas y amigos de todas las comunas, recojan lo que ellos plantean. Uno les puede decir las miradas y propuestas que tiene para el próximo periodo legislativo y eso va a permitir que las personas se informen y participen. Eso es lo que estoy haciendo y voy a seguir haciendo. A veces, uno toma decisiones pensando que hace el bien común y resulta que el bien común principal es justamente que la gente participe de la toma de decisiones, por eso es tan importante revertir de la lógica desde la cual se hace la política y también avanzar en materia normativa para empoderar de mejor manera a las distintas comunidades”.

– ¿En qué va a estar enfocada su campaña?

– “Lo he dicho en todo minuto: a mí me encantaría tener la posibilidad con el conjunto de las candidaturas, que las considero por cierto legítimas, tengamos la posibilidad de debatir, dialogar, intercambiar opiniones, que la comunidad pueda elegir a propósito de lo que uno plantea, con los sentidos que uno quiere dotar el ejercicio político. Desde esa perspectiva, a mí me interesa mucho hablar de descentralización; discutir sobre desarrollo humano y económico; de las nuevas leyes de corrección (leyes de excepción, que pretenden allanar la cancha del país en materia de desarrollo); hablar de migración, entre otros temas”.

– ¿Cree realmente en la descentralización?

– “Soy un convencido que Chile tiene que descentralizarse, pero también tiene que descentralizarse la región de Magallanes.

“No puede ser que el deporte y las artes sean ámbitos de segunda y tercera línea en la comprensión del desarrollo de la sociedad, ambas cosas están sometidas a un régimen perverso como son los fondos concursables. Para cualquier sociedad que se precie de que está construyendo el camino del desarrollo, que profundiza su convivencia democrática, eso es aberrante, desde toda perspectiva. Necesitamos que las personas cuenten con recursos y no que se conviertan en expertos formuladores de proyectos”.

Finalmente, Rubilar apuntó a que, si bien Sebastián Piñera actualmente es el candidato presidencial que aglutina más voluntades, cree que la experiencia dice que habrá una segunda vuelta y que Alejandro Guillier será quien gobernará el país.