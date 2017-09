“No podríamos anticipar si es que esto va a significar una disminución o un cambio en las tarifas del gas”

“La tasa de rentabilidad que puede tener la compañía es algo que ya fijamos, por lo tanto una noticia buena es que por fin el Estado está ejerciendo su rol de protección para los consumidores, de tal manera que lo que cobre -Gasco- no sea ni más ni menos que lo que una empresa eficiente debería, por llevar el gas a los domicilios”.

Lo señalado corresponde a las afirmaciones expresadas ayer por el secretario de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero, en el marco de una visita efectuada a nuestra región y donde su programa de actividades contempló reunirse con el intendente Jorge Flies, a fin de dar a conocer los alcances del inicio formal al primer proceso de tarificación de la distribución de gas -Ley Nº 20.999- en la región y que según indicó culminará a fines de 2018, viéndose su resultado reflejado ya en las cuentas de enero o febrero de 2019.

Se trató de un encuentro en el que el personero recordó que desde la entrada en vigencia de la Nueva Ley de Gas, en Magallanes las tarifas correspondientes a los clientes de Gasco se mantendrán ‘congeladas’ hasta la publicación del próximo decreto tarifario, punto en torno al cual surgió en los medios de prensa local la inquietud respecto de qué podría suceder en materia de cobros, a partir de los primeros meses de 2019.

En respuesta, Romero enfatizó que si bien no habrá modificaciones en los valores hasta cuando termine este proceso, “no podríamos anticipar si es que esto va a significar una disminución o un cambio en las tarifas. Lo que sí podemos asegurar a los clientes de Magallanes es que la tarificación la va a realizar el Estado en base a una empresa eficiente. Todas las ineficiencias que pueda tener la compañía en Magallanes, no van a ser transferidas a los consumidores y Gasco no va a poder cobrar otro elemento que no sea lo que autoridad fijó”.

Empresa eficiente

Como parte de lo anterior, el secretario de la CNE destacó que entre los factores favorables del nuevo proceso, está el que los usuarios no tendrán que pagar el arriendo de medidor o la tarifa por corte y reposición. “Son componentes que van a incorporarse como parte de los costos que una empresa eficiente tiene que tener para desarrollar sus servicios. En relación al valor de la molécula de gas, eso es parte del convenio que existe entre la compañía y el proveedor, en este caso, Enap. Por lo tanto, todos los elementos de ese precio son considerados en la tarifa final”, dijo.

Variables consideradas

Andrés Romero explicitó que por tratarse de una modalidad regulada por ley, ésta no podrá ser cambiada por parte de un próximo gobierno y que tal como hoy se considera en la presente etapa al Indice de Precio al Consumidor (IPC) como parte del congelamiento de tarifa en Magallanes, posteriormente la nueva tarificación tendrá indexadores específicos de cobro al momento de su actualización. “Generalmente esto va a depender de la inflación (IPC), también los componentes que son comprados en dólares van a depender de la inflación norteamericana y el cambio del valor del dólar. Esos son los indexadores tradicionales”, indicó junto con precisar que el valor del gas va a depender finalmente del contrato de provisión.

Sin dependencia política

Por su parte, Flies recalcó que las empresas que distribuyen gas en el país son monopólicas y por tal motivo, es fundamental que ello esté absolutamente reglamentado como sucede en el sector de energía eléctrica, instancia que pese a depender del Ministerio de Energía y del gobierno, “está normado absolutamente por la ley”, adujo en relación con que las modificaciones no estarán supeditadas a lo meramente ‘político’.

Pasos siguientes

Cabe señalar que tras la publicación de las bases técnico-administrativas, está en curso un período de observaciones desde Gasco Magallanes y los participantes inscritos en el Registro de Participación ciudadana. Este último se constituyó a mediados de junio pasado y es conformado por 15 personas jurídicas y naturales de distintos actores sociales de la región. Luego, a partir de enero o febrero de 2018, tendrá lugar el desarrollo de un estudio de costo por parte de un consultor externo. “En marzo vamos a venir nuevamente a Magallanes para dar inicio formal al proceso de estudio de la tarificación. Hacia agosto del próximo año el consultor que realizó el estudio tiene que venir a múltiples reuniones en la región para explicar cada uno de los elementos que está definiendo la tarifa. Esos pueden ser discutidos por los distintos participantes para que finalmente hacia fines del próximo año estemos teniendo el informe final con la tarificación correspondiente”, detalló Romero.

Relacionado