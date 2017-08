Radonich y el festival “No queda ninguna deuda y gastamos lo que dijimos: 158 millones de pesos”

Elizabeth Murga

La Prensa Austral

Un positivo balance realizó el alcalde, Claudio Radonich, para las tres noches de la 37º versión del Festival en la Patagonia. Fueron tres días intensos, la primera jornada destacó la actuación del Chaqueño Palavecino quien desató el fanatismo de los asistentes con una seguidilla de sus temas más conocidos.

La segunda jornada, fue el turno de la noche chilena con Javiera y Angel Parra con su tributo a Violeta Parra por los cien años de su natalicio. Hay que consignar eso sí, que fue la noche más floja en cuanto a público con menos del 60% de la capacidad del gimnasio Fiscal ocupada, no obstante el show fue de primer nivel, se aseguró desde la organización.

La tercera y última jornada fue la más polémica y la que se puede marcar como la noche en que nació “el monstruo de la Patagonia”. El público presente manifestó su malestar con el resultado de la competencia, que dio por ganador al tema “Alayala Don Alberto” interpretado por Marcela Moreira en desmedro de “Nosotros no somos ná” de los puertomontinos Los Trinos.

Balance de Radonich

Con la garganta un poco ronca luego de tres noches intensas en el Fiscal, el alcalde Claudio Radonich habló de los temas más concretos, que tiene que ver con la organización, seguridad y cobertura e hizo un balance más que positivo.

“Lo que es organización, impecable. Pudimos demostrar que se puede comenzar un festival a las 20 horas y que no se extienda más allá de las 2 de la mañana. Orden en las entradas, orden para la cobertura de los periodistas. En el bakcstage preparado para los medios, sólo había periodistas y el público tuvo que tener la certeza que se vendieron las sillas justas, nadie entró por la ventana”, detalló el alcalde.

Además enfatizó en que una vez terminado el Festival, nadie tuvo que preocuparse de facturas impagas o problemas de caja “estaba todo pagado, no queda ninguna deuda y gastamos lo que dijimos: 158 millones de pesos. Se hicieron todos los esfuerzos para que el foco estuviera puesto donde correspondía, en la música y en la competencia”.

Respecto de los artistas participantes en la competencia y los artistas invitados, el jefe comunal expresó su satisfacción por el sello regional que se le dio al evento. “Hubo siete grupos y artistas regionales de gran calidad que se suman a los más consagrados que vienen desde Chile o Argentina. Fue una mezcla perfecta donde los artistas regionales, tuvieron su espacio”, comentó, destacando la participación del grupo Santurrones de la Cueca, quienes no eran tan conocidos y a juzgar por la autoridad “la reventaron y ahora todo el mundo habla de ellos y son de acá”.

Una nota aparte tuvo la noche número dos del festival donde el público no acompañó. El gimnasio fiscal se veía bastante vacío, pese a que esa era la noche de la chilenidad. “Me quedé con un gusto amargo, porque el show que presenta Angel y Javiera Parra es de primer nivel, lo presentaron con éxito en el Colón en Buenos Aires hace un mes y medio, en el Teatro Nescafé de las Artes el sábado pasado y este era un estreno en regiones. Me quedé con la sensación que muchos de los que critican que no hay chilenos, pero cuando los hay no están dispuestos a pagar para verlos o para escucharlos”.

No obstante, agregó que “este es un Festival Folclórico y no estoy para nada arrepentido de haber traído a Angel y Javiera Parra en el día más chileno, pero habría que preguntarle al público por qué no quiso ir. Esperemos que el próximo año no nos pase esto, que un gran show termina siendo visto por menos personas de las que hubiéramos esperado, tuvimos el gimnasio con menos del 60%”, comentó el edil.

Finalmente, el alcalde reconoció que aún hay cosas que se tiene que organizar mejor y que la idea es ir mejorando año a año. También contó que una meta pendiente para él es lograr la venta de entradas por Internet, que más canciones participen en la competencia e invitar más empresas a participar para que el Festival “tenga cada vez más brillo y que el ganador o la ganadora tenga espacio en el norte”, detalló.

La idea es llegar a tener un Festival comparable con el del Huaso de Olmué, pero en la zona más austral del país.