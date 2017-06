Presidente del Core: “No queremos que el territorio antártico se convierta en una administración a control remoto por parte de un ministerio”

El próximo miércoles 5 de julio sesionará por dos horas en el Congreso la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados, instancia que tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley que establece el Estatuto Chileno Antártico.

La iniciativa tiene como objetivos esenciales, por una parte, impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959, y por otra, adecuar las normas de derecho interno que rigen en Chile, las cuales requieren actualizarse según las nuevas exigencias propias del marco internacional que mandan en el país, así como que expresen de manera clara y eficaz la forma como la nación ejerce sus competencias y asume sus obligaciones en el marco del mencionado acuerdo.

Bajo este contexto, y tras no haber podido asistir a la última sesión de la comisión el pasado miércoles 21 de junio, el presidente del Consejo Regional (Core) de Magallanes, Miguel Sierpe Gallardo, manifestó su preocupación respecto a que las determinaciones y decisiones en lo concerniente al continente blanco se están tomando desde fuera de la región, sin considerar la “participación ni la opinión de los gobiernos regionales”.

“Chile todavía es un país que no está acostumbrado a que haya una organización o una estructura política y administrativa diferente. Los gobiernos regionales son un elemento fundamental en el desarrollo de cada una de las regiones y me parece que la institucionalidad nacional todavía no considera eso”, afirmó.

Al mismo tiempo, abogó a que la administración de este territorio se debe ejecutar desde esta zona y no desde el nivel central, por lo que el titular del cuerpo colegiado aseguró que “en eso vamos a ser inclaudicables para luchar por los intereses de Magallanes”.

“Vamos a estar muy atentos porque somos los primeros quienes debemos salvaguardar lo que es la participación en las decisiones del gobierno regional. Cuando pasan las cosas en el territorio somos los primeros que debemos tener opinión y tenemos que decidir sobre la utilización y las inversiones que se hacen acá. Por tanto, a la Cámara le hemos pedido que la Comisión de Zonas Extremas ojalá pudiera venir a sesionar acá, porque no queremos que el territorio antártico se convierta, de alguna manera, en una administración a control remoto por parte de un ministerio o del nivel central”, reafirmó.

Relacionado