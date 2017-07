Domingo Rubilar: “No sé a qué se refieren cuando aluden a los cargos de operadores políticos”

Si bien, en la millonaria demanda interpuesta en contra del municipio de Punta Arenas y que se falló el pasado jueves, a favor de nueve ex trabajadores a honorarios que fueron despedidos en diciembre de 2016 y donde sólo el ex asesor político Domingo Rubilar Ruiz, no logró acreditar que -en su paso por la repartición edilicia- hubiera existido una relación laboral con el municipio, el ánimo para quien fue considerado ‘el brazo derecho’ del ex alcalde Boccazzi, era de total algarabía al momento de ser contactado ayer, por La Prensa Austral.

“Me siento bastante conforme y contento con lo que está ocurriendo hoy en Chile, con estos primeros nueve casos que fueron fallados en primera instancia por el Juzgado del Trabajo y que expresan en forma nítida los derechos laborales y eso es muy positivo”, expresó Rubilar.

“Me parece muy bien, que el máximo tribunal de Chile -que es la Corte Suprema- desde el primer semestre de 2015 a la fecha, en su sala Laboral haya empezado a revisar la relación que sostienen trabajadores y trabajadoras a honorarios con el Estado de Chile. Y esto, cualquiera sea el estamento -incluido los municipios- demuestra que ellos (honorarios) están sujetos a una norma equívoca, porque aquí lo que debería ocurrir en definitiva, es que los trabajadores sean contratados de una forma distinta. Y eso es súper bueno, porque viene a demostrar que el Estado de Chile, en los últimos decenios ha sido un mal empleador, ya que ha generado un empleo precario. Desde esa perspectiva lo que ha ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Punta Arenas, también ha ocurrido en casi, cien casos a lo largo y ancho del país, en distintas comunas, a propósito de distintas demandas en diversos servicios públicos y no sólo en los municipios”, apuntó Rubilar.

Consultado si, en su caso (a diferencia de los de Francisco Ruiz Miranda, Romina Soto Concha, Javier Ojeda Paz, Andrea Carrasco Oyarzún, Alma Téllez Saldivia, Maribel Espinoza Rodríguez, Jessika Oyarzo Villegas, Robinson Bastidas Levicán y Jenny Venegas Molina) y admitiendo que el Juzgado del Trabajo no acogió ninguna de sus pretensiones por obtener algún tipo de indemnización, tras ser apartado de la municipalidad, el ex asesor del alcalde Boccazzi, se mostró sorprendido que se resaltara tanto su nombre, a sabiendas que en su calidad de demandante, igual está evaluando en presentar una apelación.

“Respecto a que se aluda tanto con mi nombre, esto responde a la lógica (de esta administración municipal) de tener que politizarlo todo. Y esto, aquí no es posible, porque este es un tema netamente judicial, que se resuelve en las instancias que corresponden, que son los Tribunales de Justicia. Lo importante en esta materia es entender -y un alcalde que es abogado (en alusión a Radonich) seguramente lo entiende de la misma forma- que esta es una primera instancia. Y hay una segunda instancia que aún no está agotada. Incluso está la posibilidad que esto finalmente se ventile en la Sala Laboral de la Corte Suprema y por tanto, es algo que está en desarrollo y en proceso”, remarcó.

Carrera parlamentaria

Sin eludir el tema político, el asesor municipal del ex alcalde Boccazzi, y quien mantiene una militancia activa en el PPD (Partido Por la Democracia), manifestó que actualmente se encuentra con toda la voluntad de ponerse al servicio de los cupos parlamentarios que está configurando su partido, para enlistarse de lleno a la carrera política e ir en la papeleta en las elecciones de noviembre.

Consultado respecto a si, su rol de “operador político” dentro de la administración municipal liderada por el ex alcalde Boccazzi, podría mengüar una posible apuesta a correr por un cupo parlamentario, Rubilar expresó: “ni siquiera sé a qué se refieren cuando aluden a los cargos de operador político, porque aquellos que me conocen en el mundo público, saben que yo soy una persona con ideas y propuestas, más allá de que puedan ser compartidas o no (…) El tema de los resultados electorales tiene que ver con la voluntad de la ciudadanía y de la gente -de si acepta o no- lo que la persona propone para elegirse o reelegirse y la ciudadanía ahí, es la que habla. Entonces, colocarle cargas adicionales a eso, creo que está fuera de lugar”, subrayó.

Relacionado