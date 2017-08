Seremi de Obras Públicas: “No se trata de que se hayan suspendido todos los vuelos a Puerto Natales”

En relación a los dichos del senador Carlos Bianchi, el titular de la cartera ministerial explicó que hace bastante tiempo ha sostenido conversaciones con Enap a través de su gerente en Magallanes, Ramiro Parra y el área de comercialización, donde han analizado cuál es la demanda que se requiere cubrir para generar a futuro los estanques de combustible en el Aeródromo Teniente Julio Gallardo.

Molestia y preocupación ha generado por estos días, la decisión de la Aerolínea Sky de suspender sus operaciones a la ciudad de Puerto Natales para la temporada estival que se avecina, producto de la falta de estanques para almacenar combustible en el Aeródromo Teniente Julio Gallardo.

Por tal motivo y al ser consultado por esta situación, el secretario regional ministerial de Obras Públicas, Ricardo Haro Bustamante, aclaró que lo primero que debe saber la comunidad es que “no se trata de que se hayan suspendido todos los vuelos a Puerto Natales”. Lo anterior, en razón de que Latam comienza a volar con dos frecuencias semanales en noviembre próximo.

Sin embargo, el seremi Haro plantea que Sky en su carta no habla directamente del tema del combustible, sino que se refieren a la infraestructura aeroportuaria, lo que a su juicio, implica varias cosas como: que la empresa tenga personal permanente para la atención de los pasajeros, para la descarga de equipaje.

“Eso tiene un costo asociado, y además hay otros costos operacionales, y el combustible por cierto es uno de los temas”, señaló.

En relación a los dichos del senador Carlos Bianchi, quien señaló que Enap estaría dispuesta a suministrar el combustible para que funcione el terminal aéreo, Haro explicó que hace bastante tiempo ha sostenido conversaciones con Enap a través de su gerente en Magallanes, Ramiro Parra y el área de comercialización, donde han analizado cuál es la demanda que se requiere cubrir para generar a futuro los estanques.

“Nos hemos reunido con Enap para abordar este tema, pero no ahora por la situación específica de Sky, sino porque necesitamos tener una estadística donde las empresas nos indiquen la cantidad de combustible que requiere almacenar, para poder generar la infraestructura. Estamos trabajando hace bastante tiempo por instrucción del intendente en llevar adelante este proceso”, aseguró Haro.

Respecto a los camiones, el seremi señaló que es un tema que están viendo, puesto que esa sería una solución momentánea, ya que la definitiva pasa por la construcción de estanques, y en ello están trabajando en conjunto con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la dirección de Aeropuertos del Mop que se encarga de desarrollar la infraestructura y Enap, para que pueda abastecerlos.

“Trasladar combustible de Gregorio a Puerto Natales tiene un costo asociado, y habría que ver si las empresas están dispuestas a pagar, porque finalmente es una negociación que hacen las empresas, es decir, entre privados, y el Estado no interfiere en esa fase”, acotó.

Balance

Desde el inicio de operaciones en diciembre del año pasado, época en que fue inaugurado, se registraron alrededor de 84 vuelos comerciales en el aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, lo que se traduce en 20 mil pasajeros entrando y saliendo de la zona.

“La evaluación que hacemos del uso del aeropuerto desde que fue inaugurado al día de hoy es bastante positiva, porque se cumplieron las expectativas que nos habíamos planteado”, manifestó el seremi de OO.PP.

Haro destacó que el aeropuerto fue un compromiso presidencial, que no es un “elefante blanco” y que cree que los primeros resultados obtenidos son bastante auspiciosos.

“Es una empresa la que no volará a Puerto Natales y obviamente es lamentable que Sky haya decidido no volar para fomentar otras rutas más atractivas comercialmente para ellos, pero creemos que en el tiempo esto va a ir creciendo. Ha habido un esfuerzo importante de la DGAC por aumentar la cantidad de dotación en ese recinto, porque para mantener operativo se deben cumplir ciertas características para el nivel de aviones que arriban. Esto no pasa sólo por tener combustible”, enfatizó.