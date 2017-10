Helga Neumann, candidata parlamentaria de Evopoli: “No somos rostros gastados en la política”

Los días avanzan bastante rápido para los diversos conglomerados políticos que participarán en las elecciones del 19 de diciembre, por tal motivo, Evópoli presentó a sus candidatos al Parlamento como al Consejo Regional, quienes buscarán lograr un cupo de representatividad a través de votación popular.

Alejandro Campos, secretario regional de Evópoli, destacó que los candidatos del partido son personas bastante conocidas de la comunidad que representan a sectores del ámbito de las comunicaciones, educacional, de salud y empresarial.

Actualmente Evópoli tiene 640 militantes en la región, en su mayoría gente joven. Campos señaló que constantemente están recibiendo nuevas inscripciones y que tienen la esperanza de constituirse como un partido importante de la centro derecha en Magallanes.

“Tenemos una lista de candidatos bastante interesante y son personas competitivas, por lo que aspiramos a obtener un cupo en el Core, a que Chile Vamos logre representatividad en la Cámara de Diputados y, por supuesto, estamos afiliados al comando de Sebastián Piñera, porque obviamente queremos que resulte electo”, dijo.

Candidata a diputada

En Evópoli quien aspira llegar al Parlamento es Helga Neumann, comunicadora social que trabajó por cinco años en el Congreso, asesorando a dos diputados: uno independiente por Magallanes y a uno más liberal por Arica.

La candidata asegura que se integró a Evópoli, porque antes no había encontrado un nicho político donde se sintiera cómoda. Se reconoce como simpatizante siempre de la centro derecha y admite que la igualdad sin equidad no resulta.

“Evópoli permite que algunas cosas que te pueden separar de ciertas estructuras de derecha entren en este partido”, relató.

Además respecto al trabajo que desarrollará para quedarse con uno de los tres cupos que hay para la Cámara Baja, expresó que “no tenemos maquinarias, no somos rostros gastados en la política y somos gente que le pedimos a la gente que nos dé una oportunidad, a cambio, ofrezco ganas de trabajar, muchísima fuerza, y el conocimiento y hacer todo lo que se pueda por la región que amo tanto”.

Así el trabajo de Neumann se basará en los puerta a puerta, en conversar con la gente, y en aprovechar el capital humano que tiene por ser una persona conocida.

En relación a las propuestas, manifestó que “le preocupa la pobreza escondida que hay en la región, por lo que buscará una ficha diferenciada de Registro Social de Hogares; además analiza la situación de las viviendas, porque si bien ha subido en un 170% la construcción de las mismas, también ha subido el costo, hay dos tomas en sectores privados y agrupaciones que llevan más de 5 años esperando el subsidio; otra de las materias por las que quiere legislar es por el trabajo temporal disfrazado que dice hay en la región”.

Candidatos al Core

En Evópoli son cuatro los candidatos que buscarán quedarse con cupos en el Consejo Regional (Core), tres corresponden a la provincia de Magallanes y uno a Ultima Esperanza.

De los nombres, uno de los más conocidos es el doctor Rodolfo Concha, quien además fue Core en el periodo 2006-2010.

Concha aseguró que se desplegará en el territorio conversando con las personas, para que les puedan plantear sus ideas y les digan cómo pueden contribuir si llegan a ser electos cores.

“Tengo la experiencia y sé como funciona medianamente el aparato administrativo del Estado; los tiempos que tarda la tramitación de los proyectos; cuánto se demoran en llegar los recursos a la región; cómo se elaboran los convenios de programación, entre otros. La orgánica del Core ha cambiado un poco, pero lo que más me preocupa es que las personas no conocen la actividad del Core, y por eso estamos llamado a difundir más, a conversar con la gente para que sepan sobre las atribuciones”, dijo Concha. En tanto, Laura Campos Muñoz, es otra de las candidatas al Core. Profesora normalista y directora de la Escuela Portugal. Se integró a Evópoli, porque comparte los pensamientos y la mirada de ese partido.

“Me interesó presentarme como candidata porque conozco los problemas que tenemos en la región y porque siento que el pensamiento personal tiene cabida en Evópoli. Trabajaré sin mayores gastos, en terreno y de cara a la gente”, enfatizó.

