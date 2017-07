Alejandro Ferrer, un magall{anico en EE.UU.: “No somos tanto como creemos ni somos tan poco como otros nos ven”

Alejandro Ferrer Fernández, académico y ex preso político en isla Dawson Magallánico radicado en Chicago, Estados Unidos, actualmente ejerce como profesor del Colegio San Agustín, donde imparte clases de Literatura Hispanoamericana. Gestor cultural, entre sus principales emprendimientos destaca por ser el realizador de la película “Fingere”, laureado largometraje que ha participado en diversos festivales de cines

Alejandro Constantino Ferrer Fernández tiene una particular historia que se inicia en la Madre Patria, en los tiempos de la Guerra Civil Española.

Llega al mundo en calle Balmaceda Nº566, de la ciudad de Punta Arenas, el 28 de septiembre de 1945, atendida su madre por una partera, al estilo antiguo.

Se autodefine como un hijo de la posguerra ya que sus padres arriban a la Perla del Estrecho con su hermano Fernando y él por nacer.

Nos confiesa que, al parecer, su madre cifraba muchas esperanzas en él, al bautizarlo con esos dos nombres de personajes ilustres: Alejandro y Constantino.

Sus evocaciones lo llevan a esa época tan difícil de la Europa en conflicto bélico.

“Mi abuelo, León Fernández, fue un niño español que a la edad de trece años lo metieron en un barco con destino a América. Lo malo es que la nave era muy del estilo pirata, donde los marineros bebían ron y eran tratados a puro silbidos, pero él, con mucha paciencia, aprendió todo lo relacionado con la navegación y llegó a ser capitán de la Marina Mercante con la fama de haber rescatado un barco que se estaba hundiendo en el estrecho de Magallanes. Se radicó en este país y el gobierno le otorgó la nacionalidad chilena por gracia. El, regresó a España cuando esa nación estaba en plena revolución y, en cierta oportunidad, un fascista le dio un bofetón por negarse a hacer el saludo hitleriano con el brazo estirado. Indignado, mi abuelo tomó sus maletas y en una semana estaba de vuelta en Punta Arenas”.

“Una vez terminada la guerra, con millones de muertos, fue mucha la hambruna que hubo en España, acrecentada por el hecho que Franco debía alimentar a sus aliados alemanes y poco quedaba en su país, de tal forma que no existía otro rumbo que regresar a Chile, junto a mi padre José Ferrer y mi madre Dolores Fernández, para que se establecieran en Puerto Natales pero, como yo estaba a punto de nacer se queda mi progenitora en Punta Arenas dar a luz y de ahí partimos hacia la capital de Ultima Esperanza”.

“Nuestra niñez en Puerto Natales fue preciosa. Vivíamos en el centro de la ciudad, mi padre tenía un negocio y disfrutábamos de un buen vivir, con una infancia típica magallánica, de paseos al campo, participar en los juegos tradicionales con todos los chicos sin haber distinción de clases ni nada por el estilo”.

“Estudiamos con mi hermano Fernando en la escuela salesiana toda nuestra enseñanza primaria y luego nos vinimos al Liceo San José de Punta Arenas. Yo era ‘medio malito’ como estudiante y me pasaron al Liceo de Hombres donde terminé mi enseñanza secundaria. Fui parte del movimiento de jóvenes de la época de los 70, tiempo de la Unidad Popular, actuando tanto en Puerto Natales como en Punta Arenas”.

“Mi época juvenil natalina me marcó con las actividades especialmente deportivas, donde participábamos, entre otros con los hermanos Solabarrieta, uno de ellos padre de Fernando, hoy de gran prestigio en televisión. Yo integraba un equipo de básquetbol, no así mi hermano Fernando que era ‘matado’ para el deporte”.

“Pero, él se distinguió en la cultura, se hizo periodista de fama y se transformó en un verdadero personaje de las letras con sus obras Canto a Magallanes y El Pionero, que pasaron a formar parte de la cultura magallánica”.

Charly 50

Alejandro Ferrer, no olvida los pasajes más amargos de su vida, sino que trata de que ellos permanezcan vivos en su memoria para rememorar esa experiencia que forjó en él un alma de acero, capaz de sobrellevar y salir adelante en todas las pruebas que puso en su vida el destino.

“Cuando llega el 11 de septiembre de 1973, yo estaba en Magallanes, como jefe de Ematur, empresa magallánica de turismo de la Cormag y, además, era dirigente del Partido Socialista. La Firma era exitosa ya que contábamos con 11 hosterías, cuatro buses de turismo e incluso estábamos pensando en un barco para la empresa”.

“Recuerdo que estábamos en Puerto Natales arreglando la hostería Cisne de Cuello Negro, cuando me detiene Carabineros de Chile y me envía al Regimiento Pudeto y de ahí a la isla Dawson”.

“En ese lugar obtuve la denominación de Charly 50, porque cada barraca donde estábamos los prisioneros, tenía un nombre y nosotros un número: la primera Alfa, la segunda Bravo, la tercera Charly y, la que estaban los presos más importantes, Isla”.

“En la barraca Charly, estaban, entre otros, Dante Panicucci y Carlos Sanzi, que era el jefe de la barraca. La construcción estaba rodeada de un alambrado y vigilada por torretas, de tal manera que sólo podíamos desplazarnos por los alrededores, salvo cuando nos llevaban a realizar trabajos como limpieza de ríos, juntar leña, etc. lo que nos permitía deleitarnos con el paisaje y cierto aire de libertad, aunque estábamos debidamente vigilados”.

“Fui el primer padre en prisión, porque el día 21 de septiembre nació mi hijo Fernando. Cuatro meses después conocí a mi hijo menor cuando mi esposa Gladys Ulloa, lo llevó al Regimiento Pudeto, donde yo estaba detenido”.

“Estuve un mes en la isla Dawson, pero fue muy especial, porque pasamos allí la Navidad, oportunidad en que se hizo una velada amenizada por artistas que se descubrieron en la ocasión, como el canciller y ministro del Presidente Allende, Orlando Letelier, interpretando canciones mexicanas; el ministro José Tohá y el dirigente comunista Luis Corvalán, los que guitarra en mano animaron esa Nochebuena en Isla Dawson, para un público de más de seiscientas personas entre detenidos y uniformados”.

Relegado en Chiloé

“Cierto día dieron la orden de liberar a un grupo de prisioneros entre los cuales figuraba mi nombre pero, debido a un error, no fui considerado en esa liberación y sólo se dieron cuenta cuando llegaron a Punta Arenas con los detenidos y faltaba yo. Cuando se percataron de esa anomalía enviaron un avión pequeño expresamente a buscarme y me unieron al resto de los que había que dejar libres, pero antes de irnos, nos notificaron que luego vendría el Consejo de Guerra para determinar la pena definitiva. Posterior a algunas firmas semanales, me llevaron a la cárcel para esperar la notificación que dispuso para mi persona cinco años y un día de relegación en el archipiélago de Chiloé”.

A pesar de todo lo que los uniformados le habían hecho a su persona, Alejandro Ferrer estuvo siempre dispuesto a entregar su colaboración. Cuando estuvo detenido en el Regimiento Pudeto, pintó en las paredes de los comedores unos murales gigantes a lápiz, que representaban hechos históricos de la patria: entre ellos, la abdicación de O’Higgins, la Batalla de Maipú y el fusilamiento de los Carrera. En espera del Consejo de Guerra participó en la implementación de un carro alegórico que presentó Carabineros de Chile en la Fiesta de la Primavera, donde se obtuvo un importante tercer lugar.

En Chiloé, permaneció Alejandro Ferrer primero en Quellón, pueblo en ese tiempo muy pequeño, trasladándose luego a Castro, donde también se encontraba el locutor magallánico Daniel Ruiz. Allí quiso trabajar aunque fuera en el empleo mínimo, pero no lo aceptaron, debiendo sus padres colaborarle para su mantención y gastos propios de vivir tan lejos de su hogar.

Rumbo a EE.UU.

“Viene a continuación la dictación del decreto que determina nuestra expulsión del país y me voy a Estados Unidos sin poder retornar por once años a mi querido Chile. Llego con 30 años a Chicago donde me entregan a un grupo llamado Sociedad Humanista Judía de Estados Unidos, el cual me adopta y me consigue un trabajo en una universidad como portero, teniendo también la obligación de asear los baños, barrer las escalas, limpiar las salas, etc. Allí, aproveché de estudiar en el día y trabajar en la noche, durante cuatro años, obteniendo en esa alta casa de estudios, el título de bachiller en Educación Bilingüe Bi-cultural, siendo contratado como maestro en las escuelas públicas de Chicago, en las cuales estuve 30 años hasta jubilar. Una vez que me retiro me contrata el Colegio San Agustín, para que imparta clases de Literatura Hispanoamericana, donde llevo diez años trabajando”.

“Tengo una familia maravillosa, mi esposa Gladys Ulloa, que me regaló a mis hijos Marcelo, el cual estudió Psicología y trabaja en Estados Unidos en una organización comunitaria; Alejandra, profesora de Educación Especial y Fernando, profesor de Estudios Sociales, cada uno con dos hijos, que son nuestros tesoros de nietos, algunos de los cuales hablan correctamente el español y el inglés y los otros lo entienden pero no lo hablan”.

“Nunca he cortado el hilo de plata que me une con mi país y mi Región de Magallanes y poseo con orgullo su bandera, con la cual me he fotografiado incluso en el cementerio donde están los restos de los Mártires de Chicago, que con su muerte consiguieron que se redujeran a ocho horas la labor para los trabajadores del mundo”.

“La literatura me ha dado muchas satisfacciones, como autor de varias publicaciones incluyendo el libro Cuentos de la Patagonia, presentado en 1966; se han publicado muchos de mis narraciones en diversos lugares del mundo; soy autor de un libro pedagógico sobre los aztecas y poesías para niños. Tengo en preparación un libro que se llama El país de los árboles torcidos y he anunciado el lanzamiento de un texto que lleva por nombre Hasta ahí lo dejo, con un extracto de las columnas que por mucho tiempo publiqué en Radio Polar de Punta Arenas. El título fue sacado de las conversaciones de los antiguos anarquistas que, al finalizar sus intercambios de opiniones, enterraban un cuchillo en la mesa exclamando ‘hasta ahí lo dejo’. Como tratando de agregar ‘tengo aún más que decir’”.

“Los pueblos son los pueblos y los gobiernos son los gobiernos. El pueblo norteamericano en general es bueno; porque cuando uno lo necesita te tienden la mano y siento un profundo agradecimiento hacia esa gente y lo mismo me pasa con los habitantes de Magallanes. Lo digo con toda sinceridad. Ya que el estar afuera le da a uno una visión más universal, de que no somos tanto como creemos ni somos tan poco como otros nos ven”.