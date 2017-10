“No volveré a postularme por otro período de ser electo ahora”

– El parlamentario que obtuvo 10.760 votos en la elección de 2013 bajo el sistema binominal y asegura que se repostula para “terminar las tareas pendientes y la tramitación de leyes de equidad y justicia social”.

El diputado de la Democracia Cristiana, Juan Morano Cornejo, buscará ser reelecto en los comicios del 19 de noviembre y es que –asegura- aún hay tareas pendientes que debe desarrollar y, para eso, requiere un segundo periodo parlamentario.

Se define políticamente como un hombre consciente y consecuente, de fuertes convicciones humanas; en lo familiar, como una persona feliz; y en lo laboral, dedicado exclusivamente a la tarea parlamentaria, para la que lo mandató la ciudadanía: “Y, así, representar mi región hoy y siempre, con un trabajo incesante como siempre lo he hecho”.

En este cuestionario, el legislador abordó el trabajo que ha realizado en la Cámara Baja, el escenario parlamentario que nuevamente deberá enfrentar, y también el escenario presidencial que, en el caso de su partido, será representado por la senadora magallánica, Carolina Goic.

– ¿Cuál ha sido la mayor contribución de su gestión parlamentaria ad portas de cumplir cuatro años como parlamentario de Magallanes?

– “Es variada. Hay que destacar, entre otras, la beca de integración territorial para que puedan acceder todos quienes egresan de la básica a la media; el cambio para que las trabajadoras de casa particular puedan adherirse a las cajas de compensación y así recibir esos beneficios; la efectiva eliminación de la discriminación en la atención de los accidentados, en el trabajo o de trayecto, entre “obreros y empleados” lo que significa once mil beneficiados en Magallanes y más de 350.000 en el país; que hoy más de dos mil jóvenes estudien en la educación superior gratuitamente; la defensa de los asistentes de la educación ante una ley Nep que no aborda con justicia su realidad; otros dirán que la ley que reguló y permitió los Bingos Solidarios. Además, de mi trabajo como presidente de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, también la de Zonas Extremas y Antártica Chilena e integrar la Comisión de Régimen interno de la Cámara”.

– ¿En qué medida que la DC haya decidido ir separada de la Nueva Mayoría puede comprometer su reelección?

– “En todo escenario de reelección de un político, ésta se compromete y colocamos en el escrutinio público lo que hemos realizado y nuestro compromiso, eso es de la esencia de la política y la democracia. En cuanto a la Nueva Mayoría (NM), sólo vamos separados en una de las tres elecciones. Todo cambio de escenario hace más imprevisible los resultados y, sin duda, afecta, pero también es cierto que ya no se eligen dos diputados, por el fin del binominal, de lo cual, por cierto, fui parte muy activa. Ahora se eligen tres, lo que, a mi juicio, nivela las variables”.

– ¿No cree que, además, les perjudica que no lograron presentar cuatro candidatos a la elección y que solo van tres en su lista?

– “Existen otras listas con menos de cuatro integrantes, además la cantidad de candidatos no genera necesariamente más votos”.

– En ese aspecto, la senadora Carolina Goic en una entrevista concedida a este medio lo responsabilizó a usted y a Eugenia Mancilla de no haber gestionado oportunamente otros nombres.

– “No corresponde, a mi juicio, que los candidatos sean los responsables de buscar o gestionar más u otros candidatos o de proponerlos, más bien, es rol de los dirigentes partidarios. La cantidad y calidad de los candidatos es reflejo del trabajo partidario, el trabajo parlamentario es para toda la sociedad”.

– De los nuevos candidatos a diputado que se integran a la Nueva Mayoría como Karim Bianchi y Vladimiro Mimica, ¿cuál cree que puede hacerle más peso?

– “No entiendo qué quiere decir con hacerle más peso. Todos los candidatos son o somos igual de importantes y debemos responder a la comunidad por nuestros aciertos y errores, por nuestras presencias y ausencias, por lo que hemos hecho en el pasado y por lo que decimos que haremos en el futuro. Si existe una desventaja, ésta tiene que ver con dar cuenta de mi trabajo efectivo, frente a otros que no están sometidos al control social en los últimos años, en una época en que el ejercicio de la política ha decaído y se desprecia su quehacer. Siempre es más fácil hablar, prometer que mostrar lo hecho”.

– ¿Cree que fue correcto el camino que ha liderado Carolina Goic como presidenta de la DC de desligarse de la Nueva Mayoría en las próximas elecciones?

– “La DC acordó en dos Juntas Nacionales ser un partido de centro izquierda y construir sus alianzas dentro de la Nueva Mayoría. Por cierto que en la elección de cores vamos con el Partido Socialista y en la parlamentaria con la Izquierda Ciudadana y el Mas. Ambos pactos en y con la NM. Sí se optó por una opción propia en la presidencial y ello es propio de la política. Lo importante es trabajar para que los acuerdos políticos maduren, sean duraderos y tengan siempre el sentido de bienestar del país y de los ciudadanos. Hace unos días, Carolina Goic expresaba que no duda que tendrá el apoyo de la centro izquierda en la segunda vuelta y eso sólo es posible con reciprocidad”.

– De acuerdo a las encuestas, la opción presidencial que se juega la DC no alcanzaría los dos dígitos, ¿en qué medida esto más que ayudar al partido puede minimizar su fuerza y capacidad de negociación?

– “Habrá que esperar el resultado de las elecciones para poder responder esa pregunta. La última encuesta que ayer se conoció dice algo distinto a las anteriores y, en las parlamentarias, sin duda seremos la segunda o primera fuerza”.

– Una de las grandes discusiones ha sido poner atajo a las reelecciones de los parlamentarios. ¿Usted cree prudente una medida así?

– “Creo que la expresión ‘poner atajo’ es una falta de respeto a la voluntad popular y a la democracia. Sí creo en nivelar la cancha y que todos los y las postulantes podamos competir con similares posibilidades. Los cargos de elección popular deben depender del voto de los y las ciudadanos y no de otra cosa”.

– ¿De ser reelecto, usted volvería a presentarse o piensa que será el último periodo como diputado?

– “En lo personal, no volveré a postularme por otro período de ser electo ahora. Creo necesario dejar espacios para la renovación y ayudar a que emerjan nuevos liderazgos. Hoy me repostulo para terminar tareas pendientes y la tramitación de leyes de equidad y justicia social”.

– De acuerdo a las proyecciones electorales, ¿qué fuerza política va a obtener uno de los tres cupos parlamentarios?

– “No sé de proyecciones electorales. Las elecciones las veo estrechas, con candidatos y candidatas competitivas, y de resultado incierto. Yo sí estoy muy contento por los apoyos de todos los sectores, sociales y políticos que he recibido, eso me alienta e impulsa a renovar mi compromiso”.

– Usted ha apoyado el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Qué opina de las críticas que han recibido sus reformas, las que se señalan fueron precipitadas y mal llevadas?

– “No las comparto y sí me siento orgulloso de la oportunidad que me dio la gente de nuestra región de ser constructor y parte de estos cambios y, por cierto, espero seguir en esa senda, uno de ellos, a mi juicio ineludible, es el Estatuto para Magallanes”.

– Pensando en un escenario de segunda vuelta, ¿cree que se debe condicionar el respaldo como lo dijo Carolina Goic?

– “Pienso que la decisión ya la tomó la DC en dos Juntas Nacionales, como ya señalé, somos de centro izquierda, la Nueva Mayoría es nuestro domicilio político y electoral y, como dijo el presidente(s) Matías Walker: ‘Ningún democratacristiano votará por Piñera, eso se los aseguro’”.

“Recibí muy bien que Eugenia Mancilla sea mi contendora”

Desde que Morano asumió como diputado, la ahora también candidata a diputada por la DC, Eugenia Mancilla, trabajó codo a codo en su oficina parlamentaria, por lo que a más de alguien le llamó la atención que se presentara como una carta para las elecciones del 19 de noviembre.

Al ser consultado Morano por cómo recibió la noticia de que Mancilla pasara de ser la encargada de sus asuntos a ser su contendora, el diputado manifestó que le pareció muy bien. “Fui una de las personas que se lo solicitó, era y es necesario presentar y proponer nuevas alternativas a la comunidad y Eugenia es una gran carta. Ella fue una gran colaboradora y apoyo en el trabajo parlamentario”.

– ¿Es verdad que usted la traicionó? Esto respecto a un audio que circuló y que varios DC escucharon.

– “Lo que aquí hay es cambio de posiciones políticas internas. Yo no he traicionado a nadie y aún mantengo la misma posición que históricamente se me conoce. Debo enfatizar que son posturas internas, dado que creo que en el ideario del Magallanes que queremos y del país que soñamos, me atrevo a decir que no hay mayores diferencias”.