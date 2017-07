No+AFP convoca a plebiscito para el 29 y 30 de septiembre

“No vamos a parar de acá hasta que la AFP se acabe”, resaltó Luz Bermúdez, vocera de la coordinadora No+AFP, durante una concentración pública que tuvo lugar en la Plaza de los Derechos Humanos de Avenida Colón en la mañana de este lunes 24 de julio, en conmemoración a un año en el que Chile despertó en relación a este movimiento.

Plebiscito, pensiones justas y reconocimiento del esfuerzo laboral, fue el objetivo fundamental de la manifestación. No descansarán hasta eliminar dicho sistema de pensiones. Por lo mismo están convocando para el próximo 29 y 30 de septiembre para que los ciudadanos se expresen a través de las urnas, que su voto sí tiene valor.

En apoyo de estas demandas, participó el diputado independiente por Magallanes Gabriel Boric, quien calificó de injusto un sistema que no da cuenta de las necesidades de los adultos mayores de tener pensiones de miseria, valorando el movimiento social al instalar este tema en la agenda pública.

“Por pensiones más dignas”, daba cuenta una de las pancartas por parte de funcionarios de la Agrupación Nacional de Empleos Fiscales (Anef). El respaldo ciudadano no se dejó esperar. Héctor Carvajal, de 72 años, compartió su preocupación. “Soy ingeniero mecánico, vivo con mi hija y mis dos nietos y tengo 95 millones de pesos trabajados, donde sólo me pagan 345 mil pesos. No es justo”, remarcó.

Dicho esto, se finalizó con la lectura de las principales demandas por parte de los voceros, invitando a toda la comunidad a sumarse y seguir luchando hasta que el sistema se acabe y no siga generando pensiones indignas.

