Novena campaña Misión Noche Buena pondrá especial foco en los adultos mayores

“Calculamos que entre lo que atiende el Hogar de Cristo y lo que atiende el Obispado, hay más de 200 adultos mayores postrados en cama y no llegamos a los 200, llegamos a 150 y esa es una realidad que está creciendo, que no disminuye”, graficó con tono de preocupación el obispo de Magallanes, monseñor Bernardo Bastres Florence, en medio de la presentación de la campaña Misión de Noche Buena que se realizó el mediodía de ayer en instalaciones del Obispado, en calle Fagnano.

En presencia de los colegios participantes, representantes de los Centros de Padres, juntas de vecinos, comunidades católicas, coordinadores y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, se presentó un informe de lo desplegado en campañas anteriores y el alcance que han tenido y se incentivó a los asistentes a lograr o superar la meta de 700 cajas con alimentos para estas Fiestas de Navidad.

“Reuniremos alimento para hacer la famosa caja de Noche Buena y esa la entregamos a distintas familias que tienen necesidad. Lo que nos interesa es que en la Navidad podamos decir: los magallánicos somos solidarios, como fue solidario Dios y que ninguna familia pase necesidad esa noche o que no pueda celebrar la fiesta de Jesús”, remarcó la autoridad eclesiástica.

Junto con recordar distintas anécdotas sobre esta campaña solidaria que comenzó a realizarse en 2009, monseñor Bastres explicó que de un tiempo a esta parte se ha entregado casi el 60% de las cajas navideñas a los adultos mayores que están enfermos (postrados) o que se encuentran en pobreza.

“Nos hemos encontrado con una realidad tremenda ahí. Hemos descubierto que cada vez hay más adultos mayores que pasan necesidad” y bajo ese contexto es que la campaña de este año está dirigida con especial foco en ellos, que muchas veces son abandonados por sus familiares, señaló.

“A lo mejor nuestro aporte es una gota en un mar, pero por lo menos estaremos tranquilos que la noche de Navidad todos los magallánicos tendrán un buen plato de comida en la mesa”, concluyó el obispo.

En los últimos tres años esta cruzada solidaria ha logrado poner a disposición 2.450 canastas a distintas familias necesitadas de la región, de esa cifra alrededor de 600, han sido entregadas a adultos mayores.

Las canastas navideñas contienen 16 productos básicos como arroz, café, fideos, un pan de pascua, aceite, sopa, leche, entre otros. Estos artículos de primera necesidad son recolectados por los colegios participantes, congregaciones y movimientos vinculados a la Iglesia.

Cabe consignar que la campaña Misión Noche Buena, se inicia en el norte del país el año 2000 y desde 2009 que es replicada aquí en Magallanes.

