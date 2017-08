Nueva normativa para la educación parvularia entrega plazos para cumplir exigencias y seguir funcionando

Durante la semana pasada, visitaron la región el profesor Agustín Moreno, integrante de la Superintendencia de Educación Parvularia, y la abogada de la misma institución, Silvana Caroca, con la finalidad de comunicar las nuevas normativas que representan exigencias renovadas para los establecimientos que ofrezcan educación inicial. Primero fueron a Natales, donde se reunieron con el gobernador de Ultima Esperanza José Ruiz Santana, y visitaron cuatro jardines infantiles, y en Punta Arenas, tuvieron una extensa jornada de trabajo con los sostenedores, además de Junji e Integra, para explicar estas normativas, que forman parte de la nueva institucionalidad que forma parte de la reforma educacional.

“Dado el nuevo soporte legislativo, hoy día los establecimientos, para que puedan funcionar en educación parvularia, tienen que contar como mínimo con una autorización de funcionamiento si es que son particulares y reconocimiento oficial, si es que reciben fondos públicos. Por lo tanto, este período de transición es el que tienen estos establecimientos, que ya existían, para que puedan obtener esta autorización, porque, si no, no están facultados para el ejercicio público y deberían cerrar. La ley dice que debieran ser clausurados, se operaría desde el 28 de agosto del 2019”, partió explicando Agustín Moreno.

A su vez, la abogada Silvana Caroca recalcó que “esta ley crea la autorización de funcionamiento, pero además obliga a los públicos al reconocimiento oficial, entonces existen dos certificaciones en el nivel: el reconocimiento oficial que será obligatorio para todos los jardines que reciban financiamiento público, que son todos los Junji, los de transferencia de fondo, Integra, administración delegada y los subvencionados; y la autorización de financiamiento para todos los particulares, si no cumplen con esa certificación, no pueden funcionar. Existe un plazo de transición para obtener la certificación respecto de todos los establecimientos, entonces la ley distinguió y dijo que todos los establecimientos que se encuentren funcionando sin esta certificación anteriormente al 31 de diciembre de 2016 van a tener un plazo para obtener esta certificación hasta el 27 de agosto de 2019. Y a estos se les va aplicar una normativa. Por el contrario, todos los establecimientos que empiecen a funcionar a partir del 2 enero de 2017, tienen que iniciar su funcionamiento con esta certificación, y respecto de estos se aplica otra normativa, a estos últimos estas exigencias son exigibles desde ya, no tienen período”, profundizó Caroca.

No obstante, según advirtió Agustín Moreno, “la mirada no es ni la clausura ni el cierre, además la superintendencia forma parte del sistema de aseguramiento de la calidad, junto con el ministerio, la agencia de calidad y el consejo nacional de educación, por lo que estamos todos en una mirada de mejora continua, de promoción y por lo tanto, los plazos consideran procesos de acompañamiento de las distintas entidades. En el caso nuestro, como superintendencia, a través de las acciones que estamos realizando de difundir este marco normativo y proponer las gestiones que deben hacer estos sostenedores para alcanzar estas certificaciones”.

Esto representa, según Moreno, “una nueva mirada de la función fiscalizadora, que antes estaba basada en lo que se llamaba sustento de hallazgo. Hoy la mirada es considerar al niño o la niña como sujeto de derecho. Por lo tanto, se definen bienes jurídicos que constituyen una mirada distinta del quehacer fiscalizador, se van a observar procesos de gestión al interior del establecimiento, pero es muy distinto a la mirada anterior que era más de check list de si estaban o no ciertos elementos más de infraestructura. Más que los elementos estructurales, lo que importa es constatar si hay procesos instalados, porque eso son los elementos que de alguna manera propenden a la calidad”, concluyó el profesor integrante de la Superintendencia de Educación Parvularia.

