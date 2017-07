Nuevamente desconocidos asaltaron estación de servicio del barrio “18”

Un fugaz asalto perpetraron dos desconocidos durante la madrugada de ayer al local de Punto Copec, que funciona en la intersección de las avenidas Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva, donde se inicia el barrio 18 de Septiembre.

El delito fue perpetrado a eso de las 2,15 horas, momento en que se recibió una llamada al nivel 133 de Carabineros por parte de dos trabajadores de dicho recinto, los cuales manifestaron que dos desconocidos, uno de ellos con el rostro cubierto, ingresaron al lugar intimidando verbalmente a las locatarias, amenazándolas a que hicieran entrega del dinero que mantenían recaudado hasta esa hora, procediendo uno de ellos a sustraer desde la caja recaudadora la suma de 180 mil pesos. Tras esta acción, los malhechores se dieron a la fuga, aparentemente en un vehículo de color negro, según manifestaron algunos testigos.

El subcomisario de la Primera Comisaría de Punta Arenas, capitán Osvaldo Loyola, afirmó que no hubo personas lesionadas a raíz de este suceso, ni tampoco los antisociales portaban armas de fuego o cortopunzante para intimidar a los vendedores.

“Las grabaciones están siendo periciadas por la Sección de Investigación Policial (Sip) de esta unidad para dar con el paradero de los autores. Se mantienen como referencias también las características físicas que estos individuos mantenían, que aparentemente no eran conocidos porque por las declaraciones de los testigos hasta el momento no se puede dar con las identidades de los sujetos pero sí la línea investigativa nos mantiene con la confianza de que prontamente vamos a dar con buenos resultados”, concluyó.

