Nuevas bases de la licitación del contrato de la recolección de basura generan fuertes discrepancias

El nuevo proceso debiera estar adjudicado el 13 de septiembre para que la empresa

seleccionada comience sus operaciones el 1 de noviembre.

La licitación de la basura, el contrato más caro que tienen los municipios, no ha estado exento de polémicas. Sobre todo luego de que el miércoles 2 de agosto el alcalde Claudio Radonich, decidiera declarar desierto el concurso debido a que las ofertas de las tres empresas en competencia sobrepasaban el presupuesto que el municipio tiene para este ítem, es decir $10.624 millones.

En este contexto, rápidamente una comisión se dio a la tarea de redactar las nuevas bases, las cuales fueron publicadas el sábado 5 de agosto en el portal mercado público. Estas contemplan una serie de cambios que dicen relación con la dotación de personal, cantidad de camiones, condiciones laborales de los trabajadores, los montos de las multas para las empresas en caso de no cumplir con los retiros de basura y la fase de instalación del servicio.

Al respecto el alcalde Claudio Radonich explicó que, “si ven las nuevas bases levantadas el sábado, te puedes dar cuenta de que se sigue en los tres ejes planteados: uno, tener camiones diferenciados para que lleguen a todos los sectores de la ciudad. Dos, incluir el tema del reciclaje y tres, la llegada de los camiones cachureros, que evitarán la aparición de basurales clandestinos en sitios baldíos de la ciudad”.

En tanto, respecto a los tiempos que se acortan, ya que la anterior licitación debió estar definida el 9 de agosto, mientras que ahora tendría que adjudicarse el 13 de septiembre, el edil aclaró que “estamos buscando que cualquier empresa que esté adjudicando tenga el tiempo de acomodo suficiente para contar con los implementos nuevos y que mientras tanto se puedan utilizar distintos tipos de camiones de tal manera de impedir que sea una licitación, que alguien podría pensar, que es dirigida a alguna empresa. Justamente le estamos dando la garantía a todos para que puedan postular y espero que los precios bajen y que sean más realistas a los costos”, puntualizó.

Por otra parte, sobre el número de camiones solicitados para la ciudad, se bajó de 14 a 13 vehículos y los camiones de reciclaje, de 2 a 1, mientras que los camiones “cachureros” se mantienen.

Posibles problemas legales y otros desacuerdos

Por su parte el concejal José Aguilante, quiso manifestar su disconformidad con cómo se ha llevado a cabo el proceso de licitación advirtiendo que existen “montones de riesgos en todo esto: primero, por el hecho de haber declarado desierta la licitación, podríamos ganarnos gratuitamente una demanda de parte de los tres oferentes, de hecho la recomendación del equipo técnico decretado por el alcalde para analizar las propuestas, fue mantener la licitación. Dos, hay fechas que probablemente no van a calzar porque no es tan simple traer los camiones del norte, ya que tienen que ser sometidos a refacciones, tienen que incorporarle otros equipos y cosas, entonces eso pone en peligro la posible instalación a tiempo de la empresa que gane la licitación”.

Completamente opuesta es la opinión del concejal Germán Flores, quien señaló que “no podemos pensar que por temas judiciales vamos a perder 5 mil millones de pesos. Aquí no hay un riesgo, lo que debemos analizar es qué es lo más conveniente para la ciudad, para los trabajadores y por supuesto para el presupuesto municipal”.

Otro punto de discrepancia con las nuevas bases de la licitación, es la inclusión de las demandas del Sindicato de Trabajadores de Servitrans (empresa que actualmente entrega el servicio de aseo) en la redacción del nuevo concurso.

Según el alcalde, acá lo que se buscó, junto con mantenerles las condiciones contractuales -pese a que los sueldos que aparecen en las nuevas bases siguen siendo inferiores a los montos que actualmente perciben los trabajadores- tiene que ver con cautelar sus derechos, normando las jornadas laborales y la cantidad de peso que pueden levantar, situación que se vería favorecida con los nuevos camiones que se solicitaron.

Por otro lado, el concejal Arturo Díaz, declara no estar de acuerdo con este punto porque “lamentablemente las peticiones legítimas de los trabajadores sindicalizados no fueron escuchadas y no fueron contempladas en la nueva licitación. Debo reiterar que ellos no estaban pidiendo aumento de sueldo ni mejores condiciones de contrato, sino que se les mantenga lo que tienen hasta ahora, lo cual fue consignado en el oficio Nº64 del año 2014, que en el punto 4 señala que toda licitación debe recoger las últimas remuneraciones de los trabajadores y las condiciones de contrato que tenían hasta el minuto y en este caso eso no se cumplió”, sentenció.