Nuevas exigencias medioambientales frenan pretensión de carniceros isleños

Estrictas exigencias medioambientales y una normativa distinta y de mayor complejidad, que no sólo atañe al tratamiento de riles sino también de infraestructura y de riguroso manejo sanitario, complicaron las pretensiones del grupo de seis carniceros fueguinos que integran la Sociedad TALVSV (en formación), para ser los nuevos arrendatarios y concesionarios del Matadero Municipal de Porvenir. La novedad, fresca como la carne que suelen ofrecer a sus clientes, les fue comunicada a los comerciantes durante la mañana ayer por la alcaldesa Marisol Andrade y los seis concejales de Porvenir, tras regresar de la reunión sostenida anteayer en Punta Arenas, con los servicios relacionados a la instalación del pretendido emprendimiento societario.

Tras la reunión privada -calificada como audiencia de trabajo- a la que no tuvo acceso la prensa local, el sexteto de carniceros salió con cara de preocupación y negándose a dar cualquier tipo de declaración sobre lo tratado. Sólo el concejal Ryan Verdugo, que se vio saliendo de la casa consistorial, indicó que “vamos a seguir trabajando para llegar a la mejor solución y está la disposición de los carniceros para trabajar con nosotros”.

Poco después fue la propia alcaldesa Andrade quien se mostró dispuesta a hablar del tema, admitiendo que con los servicios regionales conocieron que “si hoy esta sociedad o cualquier persona natural quiera partir de cero con un matadero de autoconsumo, debe cumplir todos los requisitos legales ambientales y de salud que rigen en la actualidad”. Esto significa, según la jefa comunal, que el nuevo emprendimiento implica una fuerte inversión y mucho tiempo de tramitación.

También nueva infraestructura

“Primero, se deben dejar las dependencias acorde a las exigencias actuales y deben cumplir el tema medioambiental mediante una consultora, porque de esto va a depender la evaluación del servicio medioambiental, si corresponde o no que realicen un proyecto o un estudio de impacto ambiental. Implica gastos y tiempo, que se estima en unos 6 meses, o un poco más y se podría prolongar hasta un año”.

Elementos todos que los socios de TALVSV deberán evaluar para llegar con una respuesta que podrían entregar hoy en su despacho, sobre todo -acentuó- después de hacerles un llamado a pensar en el bien común de los porvenireños. “Hice este llamado al grupo de carniceros, porque la responsabilidad de nosotros como autoridades es pensar en la comunidad, que debe mantener su abastecimiento como corresponde, formalizado y de la mejor manera”.

La alcaldesa recordó que cuando se hicieron las primeras reuniones del Concejo con los carniceros que solicitaban ser los gestores del servicio del matadero de autoconsumo, se reunieron con representantes locales del Sag y de la oficina de la Seremi de Salud, los que informaron los requisitos para que fuera la nueva sociedad quien manejara el recinto de propiedad municipal. “Pero, en esta información nadie consideró el tema medioambiental”, admitió.

Ex concesionario podría retomar servicio

La normativa vigente no afecta al antiguo concesionario, Jorge Oyarzún, que cuenta con autorizaciones obtenidas antes del año 2000, por la norma antigua y no se le aplican las actuales exigencias, que no tienen efecto retroactivo. El escenario lo sitúa como potencial continuador del servicio de faenamientos de carnes en la capital fueguina, quien hace unos días se mostró dispuesto a negociar condiciones de administración y precios que planteen sus colegas.

