Nueve niños de Magallanes han sido adoptados este año

Durante este 2017, los Tribunales de Familia en Magallanes han entregado nueve niños en adopción, con edades que llegan hasta los 8 años. De acuerdo a fuentes judiciales, los menores han sido entregados a familias chilenas, privilegiándose a personas solteras.

Asimismo, según el reporte del Servicio Nacional de Menores (Sename), durante este año, a nivel regional, han sido entregados más niños en adopción que en los tres años anteriores. Un aumento significativo, que para la coordinadora de la Unidad de Adopción de dicho servicio, María Teresa Rodríguez, se debe específicamente a que los procesos de adopción son largos y que los procedimientos pueden iniciarse mucho antes.

Los niños enlazados a familias postulantes tuvieron una considerable reducción durante el año pasado. En 2012 se registraron ocho casos y en 2013 la cifra se elevó a 15. Sin embargo, las adopciones experimentaron una caída relevante durante 2014, 2015 y 2016, en donde la sumatoria de casos durante esos años llegó a 9 procesos. Es decir, el mismo número que en estos 10 meses de 2017. “En los enlaces de 2015 y 2016 (un caso cada año), se trata de cesiones voluntarias, un proceso mucho más breve en la tramitación de la causa. Porque significa que los padres de manera voluntaria concurren al Tribunal de Familia a manifestar que no están en condiciones de hacerse cargo de su hijo. Por lo tanto, la ley señala es que ante la voluntad de los progenitores, el niño es entregado en adopción; aquí se les otorga un plazo, desde la primera audiencia, de 30 días para retractarse, si eso no ocurre, el niño puede ser vinculado a una familia adoptiva. Este caso es distinto a las causas que se inician porque existe una situación de vulneración a nivel familiar; el niño debe ser separado de la familia biológica con el fin de ser protegido en sus derechos y al momento de la separación, ingresa a una residencia, se tramita una medida de protección y después se tramita en una medida de sustentabilidad de adopción. Este proceso puede llegar a demorar unos 8 meses, sin contar lo que puede llegar a demorar una medida de protección previa, para despejar si efectivamente dentro de la red familiar, existe algún pariente dispuesto a hacerse cargo”, explicó María Teresa Rodríguez a La Prensa Austral.

Tramitaciones de causas

En la misma línea, la encargada de adopción de este organismo dependiente del Ministerio de Justicia, señaló que no necesariamente es una tendencia el hecho de que suba o baje el porcentaje de niños entregados en adopción de un año a otro, ya que el número tiene que ver con las tramitaciones de causas de susceptibilidad y no la declaración de susceptibilidad (que un niño esté en condiciones de ser adoptado), puesto que son procesos independientes. “Significa que no todas las causas que se tramitan en los Tribunales de Familia van a terminar con una sentencia que declare que ese niño sea susceptible de ser adoptado. Por ejemplo, cuando un niño ingresa a una residencia, lo primero que se tramita es una medida de protección, cuando esa medida falla en términos de que no hay un referente proteccional de su familia que pueda volver a hacerse cargo de ese niño, se tramita una susceptibilidad de adopción; pero aquí pueden ocurrir distintos escenarios, uno de esos y que es el más frecuente, es que dentro del proceso de notificación de la familia, puede existir alguno de estos parientes que esté en condiciones de hacerse cargo del niño”, relató la funcionaria del Sename.

Todo este proceso se realiza de acuerdo a la Ley de Adopción, que establece que la salida de un niño de una residencia a una familia adoptiva siempre será la última medida, pues se privilegia la permanencia del menor con su familia biológica.