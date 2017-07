Objetan que borrador de Estatuto Chileno Antártico omite regulación a favor de los operadores polares privados

Representando a la empresa aéreo comercial más grande del mundo que opera una ruta a la Antártica, la fiscal de Aerovías Dap, Andrea Pivcevic Cortese, expresó algunas aprensiones respecto al proyecto de ley que busca crear el Estatuto Chileno Antártico, reparando en que queda la sensación de que el Ejecutivo busca crear una normativa coherente, pero que resulta favorable, principalmente, a las Fuerzas Armadas y al Instituto Antártico Chileno (Inach).

La fiscal de Dap objetó que, empero, el proyecto omite cualquier regulación a favor de los operadores antárticos privados.

“Habiendo leído el proyecto, queda una sensación muy clara de que se busca crear una normativa que sea, ojalá, coherente y que junte la cantidad de legislación que se ha ido desarrollando en esta materia. Sin embargo, en lo que a nosotros nos atañe, consolida un poco el área de las Fuerzas Armadas y del Inach, pero todo lo que es particular, que venimos nosotros a representar como operadores, está totalmente ausente”, planteó.

Esta postura fue expuesta ante la comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados, instancia en la cual está alojado el proyecto, cuya discusión se ha reactivado luego de que La Moneda remitiera indicaciones en marzo de este año al texto primigenio enviado al Congreso en enero de 2014, en las postrimerías del gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera.

Tras expresar el orgullo tanto personal como nacional de representar a Aerovías Dap, que lleva más de 20 años cubriendo la ruta antártica, Andrea Pivcevic Cortese dijo compartir la preocupación expresada por el intendente Jorge Flies ante la misma instancia parlamentaria, en cuanto a la ausencia y nula referencia a la Región de Magallanes y Antártica Chilena en el proyecto.

“Sentimos que la Región de Magallanes está ausente en este proyecto y eso se nota de una manera categórica en que no hay una participación de ninguna autoridad ni institución en el Consejo de Política Antártica, que es el que define qué se va a hacer y los recursos que se invertirán”, acotó.

Pivcevic hizo ver las grandes asimetrías que hay respecto del desarrollo de las ciudades australes argentinas y las chilenas, lo cual es reflejo de las disímiles políticas implementadas a uno y otro lado de la cordillera.

En el aspecto turístico, la fiscal de Dap hizo ver que Ushuaia, hace 60 años, tenía 4 mil habitantes y que hoy tiene 60 mil. Acotó que esa ciudad tiene el segundo puerto más grande de Argentina y un aeropuerto internacional que mueve 68 mil pasajeros.

En cambio –agregó- Puerto Williams mantiene sus 4 mil habitantes y es deficitaria en su infraestructura portuaria y aeroportuaria.

“Nosotros hacemos soberanía compitiendo con Argentina”, destacó.

Apuntó que, así, el Estado de Chile se encuentra al debe en materia de desarrollo y fomento de la participación de privados en la Antártica, especialmente si pretende consolidar a Punta Arenas como puerta de entrada al territorio blanco.

Para la representante de Dap, el proyecto en estudio no sólo deja fuera a la región de Magallanes y Antártica Chilena, sino que no empodera a Chile y a nuestra zona, en particular, respecto de su condición antártica. “Debemos dejar constancia de nuestras aspiraciones y no sólo referirnos a asuntos relativos a la investigación y la defensa”, puntualizó.

Sobre la materia, dijo que el estatuto también debe considerar las actividades de transporte y turismo. “Vemos una ausencia absoluta”, reparó.

Cuestionó la falta de terminales antárticos en Puerto Williams y en la base Frei, apuntando que son inversiones urgentes si se quiere afianzar la posición natural de Chile, amén de articular con los privados políticas e inversiones que favorezcan a quienes, como Dap, son pioneros en esta ruta.

“No vemos que esta ley sea un aporte en esto… Sólo apreciamos la dualidad de instituciones y normas que ya refirió el intendente y más exigencias en términos de evaluación medioambiental, todo lo cual genera incertidumbre. Quisiéramos que esta ley sea una especie de paragua y que una a todos y que sea contundente en ese sentido”, indicó.

Andrea Pivcevic lamentó, entonces, que este proyecto adolece del nexo que debiese existir entre el Estado de Chile y los privados para fomentar el territorio antártico chileno. “Esta conexión es completamente inexistente”, criticó.