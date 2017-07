Octogonal de básquetbol reunirá a equipos de Chile y Argentina

Del 11 al 14 de agosto próximo

El 11, 12, 13 y 14 de agosto, el básquetbol femenino será protagonista, ya que se realizará un torneo octogonal internacional en las categorías sub 13, sub 15 y sub 17.

Participarán ocho equipos: dos de la zona centro de Chile, dos de la zona sur, un equipo local y el Club Deportivo Español, el cual es organizador de la competencia. De igual manera, se incluirán dos escuadras provenientes de Argentina.

El certamen se desarrollará en tres gimnasios, debido a la gran cantidad de equipos y jugadores que se harán presentes. Los recintos que albergarán los encuentros deportivos son el gimnasio Español, el de la Confederación Deportiva de Magallanes y el del Liceo Luis Alberto Barrera.

El campeonato es posible realizarlo gracias al aporte del FNDR 6% de Deporte del gobierno regional y el programa Elige Vivir Sano.