Operativo Medicina Sin Fronteras: médico afirma que fue traída a Magallanes con argumentos falsos

A los profesionales participantes se les comunicó que era una actividad sin fines de lucro y que se contaba con las autorizaciones correspondientes. Sin embargo, la autoridad sanitaria había advertido que no tenían los documentos necesarios.

Luego de que profesionales de la secretaría regional ministerial de Salud frenaran el desarrollo del operativo Medicina Sin Fronteras realizado la semana pasada en Puerto Natales, debido a que no se contaba con las autorizaciones y validaciones requeridas, la doctora venezolana, sorprendida atendiendo sin autorización, acusó que fue traída a la región con argumentos falsos, ya que se les dijo que era una actividad, sin fines de lucro, que contaba con todas las autorizaciones correspondientes.

Sin revelar su nombre, la médico venezolana, se reunió con la autoridad sanitaria para explicar lo sucedido, lo que fue registrado en una carta donde lamenta lo sucedido y acusa que fue traída con argumentos que resultaron no ser ciertos.

La profesional extranjera narra que envió sus antecedentes a una empresa que contactó a través de una página de búsqueda de empleo, siendo localizada durante el mismo día por una persona que se identificó como parte de la empresa Salud VC, cuya casa matriz está en Porvenir, quien le informó que se encontraban preparando una jornada de asistencia médica sin fines de lucro en la Región de Magallanes. En la oportunidad, le dieron a conocer que el operativo tenía como fin cubrir la demanda de salud de las zonas más alejadas de la región, donde no se contaba con médicos. El trabajo encomendado era durante tres semanas en consulta de medicina general para evaluar pacientes con insuficiencia venosa, patologías de la pared abdominal y patologías cutáneas.

“Desde el punto de vista legal envié antecedentes y respaldos, además notifiqué que no cuento con revalidación de la carrera de medicina en su país y me respondieron que la empresa respaldaba la actividad y que no tendría inconvenientes para la evaluación de pacientes por ser una necesidad de la zona y que se contaba con los permisos como empresa”, destacó la doctora venezolana, quien aseguró que bajo esta premisa de que estaba autorizado, vino a trabajar a Magallanes.

Relató que el domingo 16 de julio llegó al Aeropuerto de Punta Arenas y desde ahí fue trasladada a Puerto Natales, junto a otros profesionales extranjeros que iban a formar parte de este operativo que entregaría una atención a 600 pacientes en tres semanas. “Por solicitud insistente del grupo de médicos en relación a los permisos que aún no nos habían sido presentados al término de la semana, el director de la empresa, Jorge Escobar, se dirigió a las dependencias de la seremi de Salud (En Puerto Natales) para solicitar los recaudos necesarios para el operativo, ahí fue informado que se debía suspender la atención por no contar con la documentación necesaria, esta información no se entregó a los médicos”, señala la carta entregada por la especialista extranjera.

Finalmente, sostuvo que confiaron en que la empresa que organizaba el operativo de atención tenía los permisos, los documentos y las pautas legales para la realización de la actividad, por lo que llegaron confiando en que podían ayudar a la comunidad de Puerto Natales al menos de manera provisional, entregando a los pacientes alguna orientación. “En vista de lo ocurrido nos dirigimos a la oficina de Puerto Natales en la cual expresamos verbalmente, lo anteriormente expuesto (en la carta), lamentando de forma expresa el incidente e incomodidades causadas por desconocimiento que teníamos del trámite legal de la empresa Salud VC”, comentó.

$6 millones se recaudarían con

este operativo

Durante el encuentro con la autoridad sanitaria, la médico entregó la carta de invitación que le llegó para ser parte del operativo Medicina Sin Fronteras. En ella la empresa porvenireña Salud VC, organizadora de la actividad, le informa que “dicha actividad no tendrá un pago que pase a ser lucro, sino que, será para cubrir gastos de traslado, alimentación y hospedaje”.

La consulta tenía un costo de más de $11.000 por la atención de cada paciente y se tenían más de 600 personas registradas para recibir atención, con lo que es posible proyectar que se iban a recaudar $6 millones con este operativo. De acuerdo a los organizadores, estos dineros iban a financiar los gastos de traslados y hospedaje de los profesionales.