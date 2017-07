Opiniones cruzadas generó en notarios magallánicos propuesta de creación de nuevos cupos

– Por una parte se advierte que la decisión del Ministerio de Justicia no estaría basada sobre estudios objetivos que evalúen los distintos parámetros y que, eventualmente, el asidero tendría que ver con razones políticas. Por otro lado, se argumenta que la medida se hace necesaria en algunas localidades, aunque aún hay otras prioridades.

En el marco del litigado debate respecto a la creación de cien nuevos cupos de notarios y conservadores de bienes raíces a nivel nacional –propuesta emanada desde el gobierno central-, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas justificó ayer que el informe favorable que fue requerido e instruido desde el ministerio de Justicia se argumenta principalmente en los requerimientos existentes en la ciudad de Puerto Williams, donde en la actualidad no hay presencia de fedatarios.

Sin embargo, el asunto ha salpicado a los mismos certificadores, quienes no están de acuerdo con esta idea, impugnando que previamente debiera existir un estudio que explicite la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad de esta determinación, calificando la medida como acelerada y unilateral.

Ante este escenario, algunos notarios de Punta Arenas se refirieron a este panorama que está generando una dualidad de opiniones en los sectores relacionados, dejando entrever que las variantes de esta división de posturas podrían adecuarse a la realidad de la región, siempre que sean salvaguardadas algunas otras prioridades.

Iván Toledo, notario suplente de la Notaría Rehbein, consideró una decisión de esta envergadura debe tener algún asidero o fundamento, debido a que en cierto sentido se hace necesario disponer de nuevas plazas en algunas localidades. No obstante, a su juicio deslinda que “todo esto va de la mano también en consideración con la población que existe en los lugares donde se instalen. En algunos casos, ciertas comunas se han ampliado considerablemente y es necesario probablemente separar algunas funciones, ya que existen varios que son notarios y conservadores de bienes raíces a la vez”.

Otras prioridades

Considerando el cuestionamiento de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile (ANCCH) respecto a la necesidad de que previamente a la implementación de estos nuevos puestos, aún no se haya elaborado un estudio que respalde la propuesta surgida desde la secretaría de Estado, el fedatario sostuvo que todavía no se esclarece con cierta precisión lo que se requiere, aseverando que también existen otras prioridades que pueden ir de manera coetánea con lo que se está planteando.

“Desconozco si es que existe un estudio acabado al respecto de cuáles serían las localidades donde se requieren o cuáles serían las bases por las que se optan a los nuevos cargos y sobre qué se basaron. Aún no hay claridad respecto a qué parámetros tuvieron en consideración para la cantidad que se está requiriendo, porque además hay un tema que obedece a otro asunto, porque tanto los notarios como los conservadores si bien son hasta cierto punto independientes del Poder Judicial, existe una fiscalización directa por parte de las respectivas cortes y de forma previa a crear más notarías quizás es necesario modificar ciertas reglas que son de antaño. Se necesita implementar tecnologías, sueldos acorde al mercado, lo que es la firma electrónica, al igual que el tema de los aranceles y los insumos.

Movimientos políticos

En la otra cara de la moneda, Danilo Gallardo, certificador suplente de la Notaría Trincado, se adhiere a lo que el gremio ha estipulado, afirmando -siempre desde su opinión personal y no a modo de representación del lugar donde se desempeña- que: “Tengo la impresión de que esta propuesta no está basada sobre un estudio objetivo de los distintos parámetros que se han de tomar en cuenta para ver si realmente se requieren o no más notarías”.

En este aspecto, consideró que la determinación del ministerio de Justicia ha sido anticipada y unilateral, creyendo además que, si hubieran antecedentes que justificara esta proposición, que no sería en la cantidad que está siendo proyectada por el gobierno, atribuyéndola a “movimientos políticos”.

“Llama la atención que en definitiva cuando el ministerio de Justicia hace las consultas, las respuestas que fue recibiendo por parte de las diversas Cortes de Apelaciones fue en un principio negativa, no conforme a lo que ellos estaban esperando desde un principio de que se establecieran nuevas notarías. Lo que quedó en evidencia es que después hubo una insistencia particularmente por parte del ministro Campos, en tal sentido hasta lograr estas declaraciones que serían ‘favorables’ en su intención a crear estos nuevos cupos”, puntualizó.