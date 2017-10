Osvaldo Soto Valdivia, integrante del Comando Nacional Electoral del presidenciable Alejandro Guillier: “Estamos en un momento histórico del país y no es cualquier elección”

Directivo señaló que pudo constatar en terreno que su candidato da confianza a la gente.

El comando del candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier está empezando a estructurarse y a generar toda la sinergia en las regiones, por tal motivo este fin de semana visitó Punta Arenas, Osvaldo Soto Valdivia, integrante del área electoral que se encargó de explicar y hacer el lineamiento político respecto a la cantidad de apoderados que postulan tener para la elección del 19 de noviembre.

En ese aspecto, Soto manifestó que es muy importante la labor de defensa del voto que deberán ejercer el día de la elección y los posteriores, ya sea con las reclamaciones que eventualmente tengan que presentar en los Tribunales Electorales Regionales o con lo relacionado a todo el trabajo jurídico-administrativo que conlleva la elección.

“Como Partido Radical (PR) creemos que estamos en un momento histórico del país, ya que esta no es cualquier elección. En estos comicios se define lo que va hacer el destino, el futuro de nuestros hijos, estamos trabajando para que el acceso a la educación no dependa de los recursos que tengan las familias, por lo tanto, lo que está en juego ya no es personal, sino, una cosa de proyección de qué país queremos construir, y vamos a salir exitosos en ese llamado a la ciudadanía”, aseguró.

Guillier da confianza

El personero del comando nacional del presidenciable que participó en un puerta a puerta realizado a favor de Guillier durante el fin de semana, explicó que ve que en la región tienen una muy buena capacidad de poder movilizarse con certezas.

“Lo que uno puede constatar es que nuestro candidato Alejandro Guillier da confianza a la gente. Las personas reciben el díptico que entregamos donde se explican cuáles son los principales ejes en torno a la cual se va armar el gobierno a partir de marzo en adelante y eso nos genera también a nosotros confianza de que vamos a tener la capacidad cierta de obtener una muy buena votación”, indicó.

Soto planteó que están trabajando intensamente para hacer de Chile un país mucho más inclusivo con sus regiones, y para ello también se desplegarán no sólo en Punta Arenas, sino también en los distintos rincones de Magallanes.

“El comando regional ya se está estructurando para el primer hito que viene hacer la constitución de las juntas electorales que se va hacer en los próximos días y donde se van a elegir los vocales que están faltando para integrar las mesas de las respectivas comunas. El ideal es tener la mayor cobertura de nuestras mesas de votación, porque queremos tener certeza, seguridad y tranquilidad de que los chilenos vayan a votar y que el voto y la preferencia que ellos ingresan a la urna sea debidamente contabilizada y defendida al momento del escrutinio”, destacó.

“La descentralización

es un eje fundamental”

Desde el comando, señalan que uno de los ejes fundamentales de la campaña del abanderado presidencial de la Nueva Mayoría es la descentralización, pero la descentralización no sólo como la capacidad de elegir intendente o autoridades locales, sino una descentralización más profunda.

“Cómo somos capaces de entregarles poder y facultades a esas nuevas autoridades que van a ser electas en las regiones, y a la vez, cómo somos capaces de generar recursos para que ese poder se pueda ejercer, para que las regiones puedan efectivamente ser dueñas de su destino”, recalcó Soto.

De hecho, enfatizan que el senador Guillier tiene una clara conciencia regionalista respecto a ese punto, y propuestas específicas en lo que se refiere a la línea tributaria; en lo relacionado a los emprendimientos que se generan en un territorio evidentemente dejen parte de lo que es la tributación en esos lugares, y no se concentren en donde están las matrices de esos emprendimientos, que generalmente son las comunas más acomodadas de la Región Metropolitana.

La relevancia

de unos y otros

En los comicios de noviembre no sólo los ciudadanos deberán escoger un nuevo Presidente para el país, sino también parlamentarios, en el caso de Magallanes tres diputados, además de los integrantes del nuevo Consejo Regional.

De ser electo Presidente, Guillier necesitará contar con representatividad de su sector en ambas Cámaras, por eso para el comando del abanderado presidencial resulta relevante que los candidatos del sector al Parlamento resulten ganadores, puesto que en el Poder Legislativo van a tener que plasmarse y materializarse las iniciativas que presente.

“En Magallanes tenemos como candidato a diputado a Karim Bianchi Retamal, y creemos que puede ser un tremendo aporte al momento de poner esa visión de la región a la hora de legislar”, puntualizó.

De hecho en la elección de diputados, y en el caso específico del Partido Radical, las expectativas son altas, y uno de los principales objetivos es aumentar su representatividad en la Cámara Baja, pasando de seis parlamentarios actualmente en ejercicio a nueve o más.

Soto también relevó la importancia de la elección de los consejeros regionales, donde el PR tiene candidatos en todas las provincias de la región, ya que son ellos los que deben velar por el desarrollo de Magallanes a la hora de tomar decisiones.

“Estamos convencidos de que Alejandro Guillier va a ser Presidente, y lo estamos por el nivel de aceptación que tiene, por el conocimiento del territorio, más allá de las encuestas, lo que a uno le queda muy tangible es como se genera el despliegue y el acercamiento de la ciudadanía hacia él cuando está en terreno, hay mucha sintonía”, sostuvo.