Pacientes de Fundación Daya acusan abandono: “No se ponen en nuestros zapatos y nuestro dolor, no es su dolor”

Tras la negativa del Instituto de Salud Pública (IPS) de autorizar la distribución gratuita de fitofármaco en base a Cannabis de Knop Laboratorios, las coordinadoras de la Fundación Daya en Magallanes acusaron “total abandono” de las autoridades y emplazaron a los parlamentarios a pronunciarse sobre la compleja situación que afecta a los pacientes con dolor oncológico.

Inés Vidal Andrade, coordinadora de Daya Punta Arenas, admite que están en una situación de desigualdad porque se aprueba un fármaco canadiense que no tiene más seguridad ni más estudios que el chileno, pero que tiene un alto costo y que para las personas de Magallanes tendrá un costo aun mayor. En la mayoría de los hogares esto se vuelve inalcanzable, razón por la que quedan en el más absoluto abandono por parte de las autoridades. “Por eso emplazo a nuestros diputados y senadores de nuestra región a pronunciarse sobre este tema”, añadiendo que “ellos no se ponen en nuestros zapatos y que nuestro dolor, no es su dolor”.

Por su parte, la coordinadora de Daya Puerto Natales, Vanessa Díaz, lamentó la situación, señalando que esta era una alternativa para un centenar de pacientes que accedería a un fitofármaco a base de Cannabis de manera gratuita, esto gracias al respaldo de la Municipalidad de Puerto Natales. Recordó que la única alternativa es un medicamento cuyo tratamiento mensual tiene un costo de entre $400.000 y $600.000 que es inalcanzable para cualquier bolsillo.

Como pacientes reconocen que la situación es compleja, ya que se han producido allanamientos por parte de las policías quienes no sólo retiran los cultivos con lo que los pacientes quedan sin tratamiento y además son sometidos a un complejo procedimiento judicial, esto a pesar de que la legislación nacional permite el autocultivo para uso personal.

Desde la Fundación Daya insisten que “sólo estamos pidiendo que se aplique el mismo criterio: que ese mismo permiso excepcional que se le entregó al fitofármaco canadiense, nos permita entregar 10 mil dosis para aliviar la urgencia de los pacientes con dolor crónico, mientras finalizamos el estudio clínico. Para ser aún más claros: si el fitofármaco desarrollado en conjunto con Knop Laboratorios estuviera en Canadá, estaría disponible para todas las personas porque cumple con todos los requisitos necesarios que exige la normativa canadiense”.

