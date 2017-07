Paola Acuña: “Es una pena o vergüenza ajena que el intendente, en casi cuatro años, no haya querido entender el origen del Cequa”

– La directora del Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica lanzó duras críticas a Flies, a quien acusó de “no tener voluntad” para apoyar a la institución de investigación regional.

-¿Qué le parece la postura del jefe del gobierno regional en la que declara que las principales preocupaciones hoy en materia de infraestructura están ligadas a instituciones públicas?

– “Es una pena o vergüenza ajena que la primera autoridad regional, en casi cuatro años, no haya entendido o no haya querido entender el origen del centro regional Cequa y, menos, el propósito de rol público de éste y los otros doce centros regionales de este tipo, que están distribuidos en las diferentes regiones de Chile. Centros que fueron creados por un Presidente visionario, como lo fue el ex mandatario Ricardo Lagos y por nuestra ex intendenta Nelda Panicucci impulsora regional en su momento”.

– ¿Cuál es su opinión al respecto a que no se sabe si se alcanzará a ver el terreno destinado al Cequa durante lo que queda de la actual administración del gobierno regional?

– “Él nunca tuvo la voluntad de hacerlo. Es importante mencionar que ese proyecto no es una iniciativa nueva, ya que comenzó en el gobierno de ex intendente Radonich, donde se ejecutó la primera etapa de diseño con la compra del terreno para ese fin.

“La etapa de construcción, según se nos informó, fue un acuerdo entre el saliente intendente y el entrante, para dejar al gobierno de la Presidenta Bachelet cortar la primera cinta de un edificio para la ciencia. Esto fue un grave error, porque no se hizo ni con la solicitud reiterada de los cores al intendente Flies ni con la insistida petición de Conicyt por el compromiso formal y escrito del gobierno regional, ni con la promesa con el diputado Boric o frente a todos los funcionarios del Cequa asegurando la aprobación de la etapa de construcción del edificio el año pasado. ¿Qué nos resta pensar ante esto?”

– ¿Considera que no ha habido un respaldo efectivo al Cequa de parte del gobierno regional?

– “El proyecto para la construcción del edificio corporativo de Cequa fue y ha sido una negativa por parte del intendente desde un inicio y durante todo su periodo de mandato, haciendo incluso que pierda la Resolución Social (RS) favorable. Ya no es oculto que él nunca ha tenido voluntad para apoyar al Cequa y son diversos los motivos. Debe ser del equipo de los que nivelan hacia abajo, lo digo porque en ninguno de los tres años de ejecución del programa FNDR los recursos han sido transferidos oportunamente, poniendo siempre en riesgo la continuidad financiera del Cequa, que si no fuera por el respaldo de Conicyt simplemente no podríamos seguir nuestra ejecución de actividades”.