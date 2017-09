– El candidato asegura que, si llega a ser legislador, impulsará la Ley Magallanes.

Dice ser un hombre de garra y sentirse profundamente agradecido de lo que la vida le ha dado. El reconocido hombre de radio, relator deportivo y ex alcalde, Vladimiro Mimica Cárcamo, decidió asumir el desafío de ser el candidato a diputado por el Partido Socialista (PS), pero el inicio de ese camino no fue del todo fácil.

Fuertes diferencias con algunos miembros de la directiva regional así como de algunos militantes -sobre todo quienes apoyaban a Yenifer Elass- marcaron su tensionado ingreso a la papeleta parlamentaria de los comicios del 19 de noviembre, como parte del Pacto de la Nueva Mayoría.

Sin embargo, Mimica asegura que los problemas quedaron atrás, que hoy la relación con la regional del PS es buena y que su comando lo integran un 95% de militantes socialistas, en su mayoría, personas de larga trayectoria.

El candidato admite que está muy contento con el apoyo del PS, pero también agrega que “para ser diputado se necesita traspasar las fronteras del Partido Socialista y se trata de decirle a los ciudadanos de Magallanes, que estoy dispuesto a quemar mis naves por tener una mejor región por hacer llegar mi voz, que es conocida en Chile, para dedicársela única y exclusivamente al servicio de mi región”.

Además, Mimica está absolutamente convencido de que logrará la primera mayoría en las elecciones parlamentarias y cree posible, incluso, que su lista puede llegar a doblar.

– ¿Cómo se gestó su candidatura?

– “Mi candidatura obedece fundamentalmente a la petición que tuvo dos frentes. Uno, de viejos históricos y nuevos militantes socialistas con los que me reencontré después de casi tres años, cuando intentamos una primaria senatorial que fue fallida; y la segunda, porque desde el Comité Central me plantearon la posibilidad de que ponga mi nombre a disposición para que vaya como candidato del PS en estas parlamentarias 2017. Mi respuesta fue: ‘Si es que ustedes están absolutamente convencidos de que mi nombre les puede proporcionar la posibilidad de volver a tener un parlamentario socialista, cuenten con mi nombre’”.

– Parte de la directiva del PS a nivel regional siempre se opuso a su candidatura, y acusó que usted se saltó los conductos regulares y negoció directamente en Santiago.

– “Yo no me quiero quedar en este tema porque, ¿sabes?, las relaciones con el regional del PS son buenas, hemos tenido reuniones, ha habido acercamiento y esa es una etapa absolutamente superada. Le aclaré a quienes tenía que aclararles y que eran quienes tenían la mirada que me planteas, de que la candidatura así no se había gestado y que yo estaba dispuesto y, además, que la ciudadanía es testigo de mi intención permanente de siempre ir a primarias.

“Creo que lo que se logró en este cruce que hubo con el PS es un acuerdo para que de aquí en adelante toda representación política del partido que vaya a ser sometida a sufragio universal experimente, primero, el tránsito por las primarias. Es la más sana decisión, una primaria abierta y vinculante donde el socialismo busque sus mejores cartas”.

– En esas conversaciones, ¿está incluido el presidente regional del PS, Eduardo Manzanares?

– “Está incluido el señor Manzanares, por supuesto, él es el presidente del partido. Yo he seguido la orgánica del PS y el señor Manzanares merece mi respeto, como entiendo él lo tiene por mí”.

– ¿Yenifer Elass se unió o se unirá a su candidatura?

– “Lamentablemente, ella ha estado con la salud quebrantada, algo enferma, no se ha podido sumar, hemos tenido intercambio de whatsapp, pero esperamos reencontrarnos prontamente, porque yo creo que no debe existir entre nosotros un abismo que impida trabajar juntos en procura de tener una mejor región”.

– ¿En qué forma el PS lo apoya? ¿Con quiénes está trabajando?

– “Tengo cientos de militantes socialistas trabajando. Mi comando está conformado por 95% de militantes socialistas. Por nombrar algunos me acompañan: Claudia Henríquez, Alex Oyarzún, Patricia Vargas, Marco Enríquez, Sergio Cuitiño, Mario Pascual, Antonio Bradasic, Carla Barrientos, Eliana Pérez, Ernesto Guajardo, Miguel Bugueño, Cristián Gallardo, los hermanos Cuyul, Daniel Oyarzo, Jorge Haro, Silvia Vera, Paty Calixto, Osvaldo Díaz, son todos militantes de larga trayectoria en el socialismo, y los viejos tercios que no están en el puerta a puerta, no están en la calle, pero están trabajando dentro de sus posibilidades, como, por ejemplo, el compañero Carrión de la población 18 de Septiembre. Estoy muy contento con el apoyo del PS, pero para ser diputado se necesita traspasar las fronteras del Partido Socialista”.

– ¿Cómo está desplegado el trabajo que está haciendo?

– “En el puerta a puerta, recorriendo la región. He estado dos veces en Puerto Natales, estuve en Porvenir, evidentemente reiteraré mis visitas a Tierra del Fuego. No habrá rincón que no vayamos a recorrer, iremos a Puerto Williams y estamos haciendo mucho terreno porque la elección se gana en la calle, se gana conversando con la gente”.

– ¿Quién es su rival a vencer?

– “Mi rival a vencer es, primero, la incertidumbre de cuántos chilenos van a votar, cómo logramos entusiasmar a los magallánicos que deben votar el 19 de noviembre. Ese es mi principal adversario, porque yo quiero hacer una buena política y, para que haya una buena política y representemos las buenas prácticas en la política, tenemos que tener el aval de la gente y yo no quiero que la gente después se arrepienta. El ciudadano tiene deberes y derechos, hemos logrado muchísimos derechos, pero hay que cumplir algunos deberes y, dentro de esos deberes, aunque el voto es voluntario, es un deber ético, moral, elegir a sus autoridades. Entonces ese es mi gran desafío.

“Que sumemos todos la mayor cantidad de votos, de los que tú me has mencionado tenemos que hacer el esfuerzo de sumar la mayor cantidad de votos y como decía Leonel: ‘Que gane el mejor’, y, en una de esas, si lo hacemos bien, como veo que hay capacidades de todos para hacerla, hasta podemos doblar”.

– Considerando que uno de sus contendores directos es Karim Bianchi, ¿es efectivo que usted ha vuelto a tener una alianza con el ex diputado Miodrag Marinovic, opositor férreo del senador Carlos Bianchi?

– “Con Miodrag Marinovic no cruzo palabra sobre la política hace unos siete años, jamás he vuelto hablar, a sentarme en una mesa con Miodrag Marinovic. Nos hemos saludado, porque yo creo que somos seres humanos respetuosos. El saludo no se le niega a nadie, como la sonrisa es gratis y la buena educación es gratis, hay que adquirirla, pero con Marinovic no he conversado nunca más”.

– ¿Cuál será su aporte si llega a la Cámara de Diputados?

– “Mi trabajo, mi incansable trabajo. Si nosotros no las sabemos todas, la vida es un aprendizaje de todos los días, pero voy a aprovechar la fuerte voz que me queda para levantarla cuántas veces sea necesaria, para llevar las demandas de los magallánicos y, fundamentalmente, de los que no se escuchan. Honestamente, yo no quiero transformarme en un candidato de ofertas, yo me quiero poner al servicio de mi región y sus habitantes, quiero ser un candidato que aprenda escuchando y que lleve ese aprendizaje al Hemiciclo para poder legislar de la mejor manera en beneficio de las grandes mayorías, en beneficio de mi región”.