Parlamento escolar discutió y presentó sus propuestas para mejorar la vida saludable

Trabajo se entregó la semana pasada en la Secreduc

Fotos Gerardo López

Una instancia propicia para conocer los pensamientos, propuestas e ideas de los estudiantes es la que se concretan en los Parlamentos Escolares Saludables, iniciativa de los ministerios de Salud y Educación, que a través de sus seremías, organizaron trabajos en cada una de las regiones. La semana pasada, ese encuentro tuvo lugar en el salón Gabriela Mistral de la Secreduc, instancia en la que participaron unos cuarenta niños de tercero a octavo básico.

Las escuelas participantes fueron los colegios Pierre Faure y Juan Bautista Contardi, el Instituto Sagrada Familia, las escuelas Villa Las Nieves, Pedro Sarmiento de Gamboa, Argentina, Patagonia y España. En esta jornada, se formaron grupos entre los distintos establecimientos, y los niños discutieron sobre las necesidades, deficiencias y propuestas para mejorar la salud en sus respectivos establecimientos, ideas que tenían relación tanto con la alimentación como con la convivencia, seguridad e infraestructura.

Estos propósitos fueron expuestos ante la audiencia y sus compañeros, las que posteriormente se entregaron para ser analizadas por los organizadores. Y dentro de ellas, destacan muchas que demuestran el poder de observación y de interés que hay en estos parlamentos escolares.

Exigencias infantiles

El alumno de quinto básico del Colegio Pierre Faure, Vicente Sánchez destacó la importancia de esta oportunidad de dar a conocer su opinión, porque “nos preguntaban sobre cómo podíamos mejorar los problemas que había, mejorar la educación física y otros problemas que nos preocupaban, como el bullying, el trato entre compañeros y la convivencia escolar en general. Creo que se ha hecho un buen trabajo en general, en mi curso a veces se lleva alimento chatarra, pero no es muy seguido”, comentó. En tanto, su compañero de sexto, Vicente Gómez Matiacha estima que “hay falta de implementación en diferentes cosas, arreglos que se debieran hacer como colegio y comunidad, y otros temas como el bullying, y el cuestionamiento que hay hacia otros compañeros por su físico o su inteligencia. Sin embargo, trabajamos bien en el colegio, hay que mejorar un poco en que se lleva mucha comida chatarra, y en cuanto a actividad física no se motivan mucho, pero los que sí, lo hacen muy bien”.

También con respecto al mejoramiento de la salud en su colegio entregó su visión Alonso Oyarzo Alvarez, de tercero básico. “En los kioscos a veces venden cosas malas y no se hace mucho ejercicio en educación física, tampoco hay mucha motivación en los recreos. Yo practico tenis de mesa, también me preocupo de la alimentación”.

Matilda Gálvez Añasco, de la Escuela Villa Las Nieves, presentó una visión bastante crítica, tanto de lo que presencia a diario como de las realidades que pudo conocer en este intercambio de opiniones. “De las propuestas que trabajamos para presentar a las autoridades están tener un rango de seguridad en los colegios, porque al igual que la ley del tabaco, podría haber rangos de zona. También con los carritos de comida, los niños pueden adquirir alimentos que son malos o incluso drogas, o puede haber secuestros y cosas más extremas. Vimos también el tema de los celulares y de que hay droga y tabaco en los colegios”, criticó la estudiante.

Las estudiantes del Instituto Sagrada Familia ofrecieron una visión que no solamente estaba relacionada con la salud, sino que con aspectos de convivencia y comunicación al interior de sus comunidades educativas. Por ejemplo, Catalina Gónzález destacó que entre sus propuestas “tendría que haber una mayor motivación para realizar actividad física, porque la mayoría se quedan sentados, diciendo que tienen licencia. Igual hablamos que falta comunicación, porque ahora andan todos con celular incluso hablan teniendo a la otra persona al lado, no tienen conexión con ella. Y también pensamos que falta un poco de implementos para que participe la mayor cantidad de niñas, porque ahora se tienen que ir turnando”.

En tanto, Javiera Barría puso el acento en un tema que quizás puede pasar inadvertido, pero no a los ojos de ella o de sus compañeras. “En mi colegio hay niñas que son ‘lelas’ (Nota de la redacción: lesbianas) que se besan y hay muchas niñas chiquititas que pasan al lado, y nos les importa. Pensamos que eso lo podríamos cambiar para que las más pequeñas sepan que eso es bueno, pero que no se puede hacer, porque pueden imitarlo, y que las grandes no muestren ese comportamiento”.

Asimismo, Dayana Huichal, lamentó que exista poca comunicación, “Hablamos de que hay falta de información, que el colegio está poco enterado de lo que pasa. Hablamos que hay niñas que consumen drogas o sustancias que no se puede permitir, lo hemos visto en el colegio. También la colación saludable, que afuera hay señoras vendiendo, entonces podría haber un rango para que haya más alimentación saludable y todos estemos sanos”, sostuvo la estudiante.