Partido Comunista llevará al dirigente sindical Francisco Alarcón Navarro como candidato a diputado

Dalivor Eterovic va por la reelección en el Core.

El dirigente sindical, Francisco Alarcón Navarro fue presentado por la directiva regional del Partido Comunista como candidato a diputado. En la presentación, realizada ayer en la sede de la colectividad, en calle Chiloé, también fueron presentados Dalivor Eterovic y Juan Vukusich, quienes buscan un cupo en el Consejo Regional por la provincia de Magallanes. En tanto, que en la provincia de Ultima Esperanza, el candidato al Core será el dirigente gremial Jorge Ruiz.

En la oportunidad, Francisco Alarcón valoró la posibilidad de representar al partido por un cupo a la Cámara Baja, reconociendo que a nivel nacional se vive una etapa de crisis de credibilidad respecto de la política y del quehacer de la sociedad, lo que constituye un desafío para ellos. “Los comunistas hemos marcado la pauta de la honestidad, de la moral y de la ética”, complementó.

Expresó que su candidatura nació para trabajar por la clase obrera. En Magallanes son más de 85 mil trabajadores los que producen la riqueza, pero que son los más castigados en sus condiciones de trabajo y remuneraciones, esto durante un gobierno que ha hecho la más alta inversión a través del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, además de siete instrumentos de excepción, que traducen en la entrega de un gran volumen de recursos del fisco que debieran ser utilizados para generar mejores condiciones de trabajo.

“En el año, el gran empresariado percibe más de 126.000 millones de pesos por la vía de las Leyes de Excepción. Se ha doblado la inversión en obras públicas, pero la empresa privada lo único que ha hecho es tener grandes utilidades. Este es un tema de fondo que queremos llevar al Parlamento porque queremos que lo que se prometió en Magallanes se cumpla. Deben solicitarse mayores compromisos laborales cuando se comprometen recursos del Estado en la ejecución de obras”, remarcó.

Por su parte, el actual consejero Dalivor Eterovic, quien va a la reelección, hizo un positivo balance de su gestión señalando que se ha cumplido un rol relevante en la toma de decisiones y en la relación del partido con las autoridades designadas, con el intendente. “Hemos sido un aporte, pero también hemos sido críticos. Aquí hay que reconocer que no hay una relación cercana entre los parlamentarios y los consejeros regionales, eso nos dice que es necesario contar con un diputado comunista”, comentó, agregando que no comparten los dichos de otras autoridades que han señalado que no hay más herramientas para avanzar. “Eso no es cierto y sólo el ser electo te permite generar propuestas a los servicios y generar acuerdos”, afirmó.

Vukusich

Mientras que el médico psiquiatra Juan Vukusich indicó que ha tenido la experiencia de trabajar durante años en Punta Arenas y desde ahí se ha intentado avanzar en la atención de salud, especialmente en salud mental, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que hay cosas que se pueden trabajar mejor desde el Consejo Regional, que es un organismo político técnico que decide respecto del uso de los recursos en la región. “Hay proyectos en que hay que poner el bienestar de las personas, por sobre el desarrollo de las mismas”, afirmó el psiquiatra, quien se mostró esperanzado en ser un aporte.

Por último, el secretario general comunista, José Luis Córdova, realzó el momento que vive el partido, indicando que han finalizado con éxito la campaña de recolección de fichas y de nuevos militantes. “Los trabajadores no han olvidado al Partido Comunista y nos reconocen como representantes de la clase obrera y fuimos bien recibidos, en las plazas y en las ferias. A todos los lugares a los que fuimos para legitimar el partido, siendo el partido con más apoyo en todo Chile. Eso nos lleva a pensar que necesitamos un diputado comunista”, concluyó.