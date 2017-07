Partido Socialista decidió suspender militancia a Pumarino y Hermes Hein

Tras la formalización de cargos que el pasado lunes se realizó en el Juzgado de Garantía a dos ex directivos de la Corporación Municipal de Punta Arenas por su presunta responsabilidad en delitos de desvíos de fondos públicos.

En concordancia con las normas establecidas en el Código de Etica que rige a los militantes del Partido Socialista, es que durante esta semana el conglomerado político decidió suspender de sus filas al ex secretario de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Hermes Hein y al ex jefe de Planificación de la misma entidad corporativa, Gonzalo Pumarino. Ambos profesionales ingresados al municipio de Punta Arenas, bajo la administración del ex alcalde Boccazzi están siendo investigados por el Ministerio Público, por su presunta responsabilidad en delitos de desvíos de fondos, vinculados a hechos cometidos entre los meses de octubre y diciembre de 2013 en Punta Arenas, período en el cual la Cormupa contrató a Chileduc, organismo asesor técnico en calidad de proveedor para la ejecución de la implementación del rediseño y la modificación de los estatutos de la entidad municipal.

Para el presidente regional del Partido Socialista, Eduardo Manzanares, una de las normas insertas en el Código de Etica que rige al conglomerado político es que “todo militante que sea objeto de formalización de cargos por el Ministerio Público será suspendido de sus derechos hasta que exista sentencia de término, caso en que se adoptará la resolución definitiva que corresponda”, según detalló.

Manzanares además explicó que, al momento de sancionar dicha disposición partidaria, primó no sólo la compleja situación que puede involucrar a un militante confrontado a una acusación judicial en trámite de ser probada, sino además a los posibles cuestionamientos a los que puede verse expuesto el propio referente partidario.

“La decisión de suspender la militancia en casos vinculados a investigaciones judiciales, no sólo tiene que ver con evitar que el propio partido sea afectado, producto de tener a uno de sus integrantes formalizado, sino que también tiene que ver con que las personas que estén en una situación de este tipo, puedan ejercer su derecho a defensa, sin estar sujeto a presiones político partidarias”, apuntó Manzanares.

Cabe precisar que hasta ayer, ni Hein, ni Pumarino entregaron ningún tipo de declaración, razón por la cual se entendería como aceptada la disposición partidaria regional. Situación distinta a la de otros casos a nivel nacional, como el del senador Fulvio Rossi, quien habiendo sido notificado de la suspensión de su militancia por una querella vinculada al caso Soquimich, decidió en noviembre de 2016 desafiliarse del Partido Socialista.