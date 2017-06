Pasajero denuncia “abuso de poder” por parte de Latam tras obligar a descender a cinco personas de un vuelo

Raúl Lorca Maldonado denunció que tras consultar la razón por la cual lo reubicaron de asiento -situación que también le ocurrió a otros 17 viajeros-, la jefa de cabina habría actuado de forma prepotente, manifestándole al piloto que aquellas personas constituían un peligro para el avión.

Como “humillante” e “insólito” calificó el magallánico Raúl Lorca Maldonado (36 años), un episodio vivido durante la madrugada de ayer en el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, en la Región Metropolitana, cuando tras abordar el vuelo LA 97 de la Aerolínea Latam, que despegaba a las 2 de la madrugada, el piloto ordenó no transportarlo junto a otros cuatro pasajeros por considerarlos “un peligro para el avión”.

Una semana llevaba en Santiago el afectado junto a su esposa e hija, habiendo tenido que trasladarse por motivos laborales y teniendo que regresar a Punta Arenas durante la mañana de ayer. Sin embargo, al momento de ingresar al embarque les comunicaron que debían cambiarse de asientos, desde la fila 16 a la 34.

“Para mí no había problema, pero le pregunté al asistente de vuelo el porqué de esta decisión y me dijo que por una reestructuración del peso, y que esté mejor distribuido. Atrás del avión nos encontramos con que 17 personas tenían el mismo problema, entre aquellas había una persona adulto mayor que creo que es la secretaria del alcalde Radonich. La gente se empezó a darse cuenta que no era una reestructuración sino que parecía que hubo una reventa”, explicó.

Lorca relató que tras unos minutos llegó “muy prepotente” Jimena Illanes, la jefa de cabina, quien habría amenazado con bajar de la aeronave a los pasajeros que estaban consultando el motivo del cambio de asiento, asegurando que estarían “haciendo desorden”.

“Nos dijo: ‘a ver, quién se quiere bajar del avión’, pero nadie estaba gritando ni insultando. Esta señora vino alterada y nosotros no estábamos haciendo nada, solamente estábamos ocupando nuestro derecho a saber el por qué de esta determinación. Tras aquello, la señora se fue enojada hacia la cabina del piloto, seguramente a informar que estábamos haciendo desórdenes, y después vuelve anotando en una hoja los números de asientos. En eso, el piloto nos llama diciendo que tenemos que salir, y que si no lo hacíamos nos sacarían con personal de Aeronáutica y con la policía”, detalló.

En este contexto, la jefa de cabina habría anotado en una hoja los cinco asientos de las personas que debieron desembarcar del vuelo.

“Una vez abajo nos dicen que estamos en calidad de pasajeros bloqueados por la aerolínea y que no podíamos viajar a lo menos por 24 horas, diciéndome que a las 2 de la madrugada de mañana (hoy) nos podrían reasignar un vuelo, o sea que hubiésemos tenido que esperar un día entero en el aeropuerto. Más encima me rompieron mi maleta, porque mientras estaba esta señora discutiendo ya estaban sacando nuestro equipaje, y encontré todo muy raro todo eso. Mi bolso estaba todo raspado, le faltaba un broche y me dijeron que tampoco me lo podían reponer porque no estaba el porcentaje que ellos requieren para hacerlo”, prosiguió.

Luego del mal rato, Lorca señaló que a eso de las 4,30 horas de la madrugada se enteró de que la Aerolínea Sky aún disponía de asientos para el vuelo H2 007, que despegaba a las 6,30 horas, teniendo que, ante la urgencia de trasladarse a Magallanes, gastar un poco más de 466 mil pesos entre los tres pasajes.

“Aquí hubo un abuso de poder de una empresa gigantesca. No tuvimos derecho a reclamo ni nada. Tampoco ellos nos dieron a conocer su postura o hicieron un comunicado oficial o nos mandaron un correo explicando refiriéndose a la situación, sino que quedamos ahí botados como verdaderos delincuentes. Aquí nuestros derechos como consumidores se fueron a las pailas”, sentenció.

Consultada la agente regional de la aerolínea, Verónica Peragallo, en torno a dicho episodio, expresó que durante esta jornada Latam emitirá una declaración oficial.