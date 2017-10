Pasajeros demandan a Latam Airlines tras ser obligados a bajar de vuelo

Fueron acusados de protagonizar una conducta inapropiada a bordo.

Una querella infraccional y una demanda civil de indemnización de perjuicios presentó ayer en contra de Latam Airlines Group ante el Primer Juzgado de Policía Local el abogado José Pérez Tapia, en representación de Raúl Lorca Maldonado, su esposa Natalia Barría Castillo y la hija de ambos de iniciales M.N.L.B, de 17 años, luego que habiéndose encontrado estos últimos en calidad de pasajeros a punto de emprender vuelo desde Santiago a Punta Arenas en junio pasado, fueran obligados a descender del avión, por haber presentado -según la jefa de cabina- particularmente los adultos, junto a otros pasajeros, una conducta inapropiada a bordo.

Según explicó el abogado patrocinante, la querella infraccional dice relación con incumplimientos de Latam respecto de los artículos 3, 12 y 23 de la Ley del Consumidor, principalmente en su rol como proveedor y por no respetar el contrato aéreo, ocasionando perjuicios patrimoniales y psicológicos en los afectados.

En tanto, a nivel de la demanda civil, se exige la devolución del valor de los pasajes aéreos adquiridos con motivo del descenso injustificado del vuelo LA 097 de Santiago a Punta Arenas el día 27 de junio y el posterior bloqueo en el sistema interno de aerolíneas Latam, cuyo valor asciende a $466.158, a los que se suman $15.000.000 por daño moral para cada miembro del grupo familiar, contabilizando un total de $45.466.158 en términos de indemnización por perjuicios.

Se estima que este procedimiento culmine en unos cuatro meses.

Origen de la presentación

Los hechos tienen su origen en junio de este año, cuando por razones laborales el afectado viajó a Santiago y donde permaneció por espacio de una semana junto a su esposa e hija, debiendo regresar el 27 de dicho mes a Punta Arenas. Sin embargo cuando ingresaban a las 1,45 horas al embarque del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago, para abordar el vuelo LA 97, se les indicó que debían cambiarse de asientos, desde la fila 16 a la 34.

Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por la firma aérea, debido a una reestructuración por el peso, aspecto del cual los pasajeros no debían preocuparse, ya que sus asientos inicialmente asignados no estarían ocupados. En su momento, la situación no representó problema para Raúl Lorca y su familia, como tampoco para otros 17 pasajeros, hasta que éstos comenzaron a darse cuenta que la situación obedecía al parecer a una reventa de pasajes, por cuanto algunos asientos sí estaban ocupados, como fue en el caso de los afectados.

A las 3 de la madrugada el afectado, junto a su mujer e hija -además de otros dos viajeros- tuvieron que descender de la aeronave, quedando de hecho en calidad de pasajeros bloqueados por la aerolínea, por lo que no podían viajar a lo menos por 24 horas y recién a las 2 de la madrugada del día 28 de junio, les podrían reasignar un vuelo.

A raíz de lo anterior, Raúl Lorca acudió a la Aerolínea Sky y abordó junto a los suyos el vuelo H2 007, que despegaba a las 6,30 horas, teniendo que -ante la urgencia de trasladarse a Magallanes-, desembolsar $466.168 entre los tres pasajes.

La Prensa Austral consultó a Latam sobre esta presentación legal, a lo cual se respondió que hoy estarían en condiciones de emitir un pronunciamiento.