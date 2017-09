Patagonia Kids: El programa hecho para y por los niños de Magallanes

Este sábado se estrena el último capítulo A través de las pantallas de TV Red, este espacio revivió este año, después de su primera temporada, en 2005. Sus conductores son Fernanda Palma y Sebastián Díaz, y los noteros en terreno, Francisca Zurita y Joaquín Gutiérrez

Hace más de diez años, Fernando Leal tuvo la idea de crear un programa de televisión para niños, pero hecho por ellos. “El año 2004 fue la primera temporada. Lo postulo al Consejo Nacional de Televisión y gano un fondo de producción local como mejor programa regional. Así hice la temporada 2005”, recordó Leal, que este año se propuso relanzar el espacio.

De esta forma Patagonia Kids volvió a través de las pantallas de TV Red, con emisión todos los días sábado a las 16,30 horas, en los canales 26 de TV Red básico, y 107 y 164, en la señal de Alta Definición. Este sábado se emitirá el último capítulo de esta temporada, el octavo programa y el balance de sus conductores fue muy positivo, ya que además de entregar información para los niños de su edad, aprendieron a desenvolverse en un ámbito distinto al cotidiano.

Sebastián Díaz y Fernanda Palma, ambos alumnos de octavo básico del Colegio Miguel de Cervantes, son los encargados de conducir el espacio. Algo que nunca se les pasó por la cabeza a principios de año. “Estábamos en la sala y llegó la directora a decir que quería buscar a chicos que quisieran participar en este programa. Al principio no quise, pero después acepté. Fue entretenido, hicimos un casting en que la pasé súper bien”, comentó Fernanda, a lo que su compañero agregó que “nos dijeron que éramos prácticamente los únicos candidatos, porque los otros chicos no tenían las cualidades de nosotros, que hablábamos fluido”.

Pero aunque ambos sean extrovertidos y de palabra fácil, otra cosa era tener esa misma espontaneidad frente a las cámaras. “Ya estamos más sueltos, al principio nos costaba plantear preguntas, era todo muy cuadrado. Ahora ya ni leemos las tarjetas, revisamos lo que hay y es más fácil”, reconocieron.

Lo que tanto Fernanda como Sebastián agradecen es que hay espacio para plantear sus inquietudes y temas. “Yo soy parte de una agrupación animalista, Vida y me interesaba que hablaran de ese tema. Y él hizo una nota acerca de eso”, destacó la conductora. Díaz añadió que “nos dejan ser como nosotros, no nos estructuran. Podemos formar nuestro sello y hablar de lo que queremos y nos hemos hecho muy buenos amigos”. Además de presentar las notas, igual han tenido oportunidad de reportear algunos temas. Por eso, admiten que este tiempo, a pesar de tener mucho trabajo, ha pasado rápido.

Es por esta razón que ya vislumbran una próxima temporada en la que esperan incorporar nuevas secciones o espacios, ya que como menciona Fernanda Palma “me hubiera gustado más cantar, y dar esa oportunidad a otra gente”. Sebastián espera que la próxima temporada “no sea tan monótono, despeinarlo un poco”, aunque sí agradece que “esté enfocado para niños y sus padres. Hay mucho tema valórico y de enseñanza. No hay muchos programas para los niños, estuvo muy buena esa idea que tuvo el tío, de que los niños ‘se tomen’ la pantalla como dice el slogan de Patagonia Kids”.

Pero además de lidiar con las cámaras y los productores, los niños tuvieron que someterse a la opinión que hubo en sus casas, respecto del trabajo que hacen. Y al principio hubo mucha vergüenza a la hora de verse en pantalla y saber que eran vistos por sus compañeros y otros niños. “Al principio cuando lo vimos fue terrible, porque aparte lo vi con mis papás y me comentaban todo. A mí no me gusta ver los programas, durante la grabación sí, pero no en la casa. Yo me siento relajada, pero creo que no soy yo. Me gustaría desenvolverme mejor”, fue la autocrítica de Fernanda Palma. El conductor lo ve de manera más amplia y estima que como a los niños de ahora “les gusta todo más rápido, como redes sociales, a veces algunas notas son muy largas”, algo que también cree su compañera: “Las notas tampoco las veo todas, porque deberían ser más rápidas y que los niños las entiendan, con palabras que sean para ellos”.

Ninguno apuntó a alguna figura como referente o modelo a seguir, y tampoco saben si seguirán este camino de la televisión, ya que gustan más del cine y las series.

Los noteros estrella

Como en todo espacio similar a éste, Patagonia Kids tiene a sus propios reporteros en terreno. Uno dedicado a la denuncia y otra, a la cultura, las artes y espectáculos. El primero es Joaquín Gutiérrez, alumno de séptimo básico del Colegio Charles Darwin y quien está a cargo del segmento “Denuncia TV”.

“Veo todos los males que ocurren en la ciudad y las pasamos por la tele, para que la gente vea y se interese más, vea lo que han hecho mal y como mejorar. Hemos hecho notas sobre los basurales clandestinos, los autos abandonados y los perros que están en la calle; todo lo que no hace ver linda a la ciudad y lo que la gente hace mal”, explicó el ágil reportero, que en este tiempo ha tenido que correr como nunca, ya que como reconoció “es mi primera experiencia como notero, me ha gustado, pero como que ha quitado mucho el tiempo, porque practico natación, más el colegio y la tele, tengo que andar corriendo todo el tiempo. Las notas las hago todos los sábados, después de entrenamientos voy con el tío y los martes vengo a grabar al set. Ha sido complicado, pero todo se puede. He aprendido a ser organizado, porque me tengo que ordenar mucho con los tiempos, porque a veces no alcanzo a llegar al set a la hora o me pierdo entrenamientos”, comentó.

Joaquín siente que igual esta experiencia ha sido como inspiradora para él, y ya se imagina a futuro en un espacio tipo “Alfombra roja”, en onda bien farándula y no tanto de denuncia en terreno. Y como todos, tiene sus propios chascarros: “Una vez se me salió este diente, estábamos hablando y salió. En terreno, grabando las notas, tengo que hacer tres veces cada parte, porque me enredo. No estoy muy interesado en la carrera pero me gustó la experiencia, la oportunidad, que es mejor tenerla que perderla”, agradeció Joaquín, a quien los nervios atacaron al ser consultado sobre si tiene admiradoras, limitándose a repetir una y otra vez “no”.

Otra notera es Francisca Zurita, también estudiante del Colegio Charles Darwin, quien recordó que “nos fueron a buscar a la sala, hicieron un casting para ver si nos interesaba participar en el programa. De esos chicos eligieron a Joaquín y a mí”. Su responsabilidad en este programa es la de presentar a los talentos artísticos. “Me ha tocado hacer notas de chicos talentos como la pianista Pilar Delgado, que va a tocar en el Teatro Nacional. He ido a Casa Azul del Arte, y también hablé con los chicos de natación del Centro de Entrenamiento Regional”.

Admite igual dificultades al inicio. “Como que nadie cachaba que hacer, porque nunca habíamos hecho algo así, por lo que estuvimos bastante perdidos. Pero con el transcurso de los programas hemos mejorado y sale más fluido. De hecho somos muy buenos amigos y como tenemos la misma edad, podemos intercambiar ideas y comentarios. No es como lo que haces todos los días, nunca hice esto antes y fue difícil, pero me acostumbré y ya se me hace más fácil”, comentó Francisca, que concluyó indicando que “me interesa demasiado la tele, de chica me gustaba, había practicado y esto ha sido como un mini sueño cumplido. Me gustaría ser notera de programas como ‘Maldita moda’ sería muy bakán”.

A cargo de todo este buque tripulado por niños, Fernando Leal destacó la calidez del espacio televisivo. “Es un programa de niños, conducido por niños, haciendo sus notas, las presentan y la idea es que haya un poco de cultura. Han hecho notas en el Consejo de la Cultura, el Museo regional, el Conservatorio de la Umag, y también hemos entrevistado a los bikers, skaters, complementando el quehacer de los chicos. Pero el tinte del programa es que tenga un rescate de temas culturales y valóricos, también notas respecto a perros abandonados, tenencia responsable. La línea editorial y periodística la tengo yo y sobre eso vamos trabajando. Hemos hecho cosas a sugerencia de ellos también, ya que sus propuestas son muy interesantes igual”, felicitó Fernando Leal.

Fotos Maximiliano Soto