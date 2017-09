Pequeños agricultores reciben bono para tecnificar sus sistemas de riego y ahorrar costos gracias a paneles solares

Incrementar la producción y disminuir costos con un sistema tecnificado sustentable. Esa es la premisa con que pronto podrá desarrollar sus actividades un grupo de pequeños agricultores -usuarios de Indap- que ayer y con la presencia del ministro de Agricultura, Carlos Furche, recibieron de parte del gobierno en nuestra ciudad, sus respectivos bonos para obras de riego con energía renovable.

Se trató en particular del otorgamiento de apoyo a los agricultores beneficiados en el concurso 203-2016 del Programa Especial de Pequeña Agricultura de la Comisión Nacional de Riego. En la oportunidad, estuvieron presentes cuatro productores que podrán desarrollar sus proyectos de riego tecnificado con energía fotovoltaica con un costo equivalente a 400 UF (poco más de $10 millones) y una bonificación de un 90% respecto del costo total de la iniciativa.

El ministro Furche destacó esta herramienta de incentivo, mediante la cual los poseedores de estos bonos podrán concretar el uso de sus nuevas plataformas fotovoltaicas. Estas son capaces de producir entre 1.000 y 1.500 watts, en caso de que tengan 4 ó 6 paneles -respectivamente-, cada uno de los cuales proporciona 250 watts, lo que permite conectar y energizar las bombas de riego. “El productor -Jaime Labra- nos dice que va a sembrar una hectárea de alfalfa y la va a vender en el mercado, es una buena opción productiva en la región, donde en general los recursos para alimentar al ganado no son tan abundantes”, puntualizó junto con señalar que este programa de apoyo ha totalizado una destinación de recursos cercana a los $180 millones, en directo beneficio de 28 proyectos en la región.

Posteriormente, el secretario de Estado viajó a Puerto Natales, donde hizo un reconocimiento a la Cooperativa Campo de Hielo, única en la región. Hoy en tanto, su agenda de actividades incluye a Torres del Paine.

Ventaja regional

El jefe de la Unidad de Riego y Energía del nivel central de Indap, Guillermo Reyes Gallardo, complementó destacando que dado el nivel de radiación que hay en Punta Arenas y las bajas temperaturas que predominan, posibilitan una eficiencia del 100% en el desempeño de los paneles. “Esto no ocurre en la Región Metropolitana ni más al norte, porque hay temperaturas más altas. Para dar una idea, en circunstancias normales, para mover la bomba se gasta un 1 Kw/hora, lo que a $100 cada una, da al menos $900 pesos de costo diario. Es decir, con esto hay un ahorro de casi $30 mil al mes, por lo menos. “Estos seis paneles son suficientes para energizar una bomba de 1HP, que es la que tiene el agricultor y con la cual va a regar una hectárea. El sistema además permite conectarse a la red eléctrica, lo que significa que con esta capacidad instalada, la energía producida que no se utilice en riego podrá inyectarla al sistema de la red y bien puede generar ingresos si se acoge a la ley de generación distribuida, que lleva como dos años implementada en el país. En octubre ya podría estar empezando a usar el sistema”.

El productor

Por su parte, el productor Jaime Labra contó que fue su hermano Sergio, quien postuló a esta modalidad de apoyo, y por una razón muy simple. “A él siempre la ha interesado la idea de tecnificarse en estas materias. El sistema de riego acá funcionaba de acuerdo a las lluvias, y de eso dependía que la siembra saliera bien. Ahora podremos controlar de mejor manera el regadío y la siembra, haciéndola más productiva. Antes entre marzo y abril cosechaba exclusivamente avena -unos mil fardos- y papas -400 a 500 sacos-, por lo que es la oportunidad de crecer y sobre todo ahorrar porque en tema de regadío se pueden llegar a gastar hasta $600 mil entre lo que es consumo de corriente y agua. La siembra de alfalfa es alrededor de diciembre a enero, así que en marzo se estaría dando su crecimiento”, acotó junto con señalar que el siguiente paso del proyecto será colocar la bomba de aspersión.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, María Loreto Mery, explicitó que esta modalidad de apoyo permite a los agricultores optar a tecnología en riego, ya sea en específico a una tecnificación o un estanque acumulador, según la necesidad. “En este caso -del productor citado-, el sistema incorpora energías renovables no convencionales on grid conectada al sistema, lo que no genera costo de impulsión de la bomba que requiere para su plantación de alfalfa”.

