“Perdimos todo en un incendio inexplicable”, lamentó el ex alcalde de Porvenir

Fuego se desató en circunstancias que su propietario junto a su esposa había viajado hasta Pampa Guanacos para hablar por teléfono.

“Ni siquiera salvamos la ropa, no había cómo acercarse a la casa en llamas y por el fuerte viento, ardió todo en minutos. No nos podemos explicar qué pasó, cómo se inició el fuego, sabemos que comenzó dentro de la casa. Perdimos todo, tú sabes que vivíamos ahí”, detalló bastante conmovido aún por el incendio de su vivienda, a orillas del lago Blanco (comuna de Timaukel, al sur de Tierra del Fuego), el ex alcalde de Porvenir, Fernando Callahan Giddings.

En la tarde del sábado, el ahora empresario del turismo había viajado junto a su esposa Odeth Barrientos, los 15 kilómetros que median hasta Pampa Guanacos para hablar por teléfono, ya que en la alejada zona donde vivían no hay conectividad. Al regresar al hogar en media hora, la casa ardía completamente y Callahan debió recurrir a los carabineros del Retén fronterizo para que le ayuden a evitar que el fuego se extienda a las cabañas de arriendo, formando junto a personal de Constructora Vilicic que labora en el sector, 20 personas que controlaron el siniestro.

“No nos queda otra que volver a empezar. Teníamos un calentador de combustión lenta, que por el viento podría haberse recalentado, o no sé, quizás un cortocircuito. Pero es raro, porque hace muy poco yo mismo había revisado todo y constantemente hacíamos mantenimiento a todo el conjunto. Incluso, nuestra casa estaba sin terminar, porque había pequeños detalles que faltaban”.

“Ahora (anoche) estamos viajando a Porvenir, haremos algunos trámites, me imagino que me llamarán de Fiscalía, no sé. Todo es muy extraño, porque no había nadie en la casa, sólo estaba Julio Oyarzún (un vecino porvenireño) con su suegro, que estaban descansando y de pronto notaron una neblina, les pareció que era el clima y cuando se dieron cuenta que era fuego, ya no había nada que hacer. No había fogatas cerca, nada. Es inexplicable”, relató ayer antes de su arribo a Porvenir, aún afectado, Fernando Callahan.