Perritos del refugio San Francisco de Asís cuentan con terreno para la construcción de su nuevo hogar

Fue el 11 de enero del presente año, cuando las encargadas de la agrupación animalista San Francisco de Asís, recibían la noticia de que Bienes Nacionales les cedería un terreno en comodato para trasladar a los 70 canes que hoy tienen a su cuidado.

Como no hay plazo que no se cumpla, ayer martes 25 de julio por fin recibieron el anhelado espacio que está ubicado en el Barrio Industrial de Punta Arenas (a 12 kilómetros al norte de la ciudad) y colindante con el terreno Lote 14 C-1 concesionado para fines similares a la Corporación Codda (de Defensa de los Animales).

El intendente, Jorge Flies Añón, acompañado de la ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma Manríquez, y del seremi Víctor Igor Hess, fueron los encargados de hacer la entrega solemne de la concesión a las encargadas del refugio, María Inés Monfil e Inger Ortiz Valdebenito.

En la ocasión, ambas aprovecharon de presentarles a las autoridades los proyectos que tienen pensado llevar a cabo en el terreno y, de paso, comprometer al gobierno regional con la obtención de los recursos para concretar sus “sueños” como ellas lo llamaron.

El seremi Igor por su parte, destacó este acto como un adelanto a la pronta aprobación en el Senado de la “Ley Cholito”, de tenencia responsable de mascotas.

“Lo que nos exige hoy día la ley es tener involucrados a los organismos públicos pero también a los organismos privados y a las agrupaciones sociales civiles que de alguna manera generan el trabajo voluntario para el rescate y la tenencia de mascotas y en este caso, como lo hicimos con Codda en una oportunidad, hoy día lo hacemos con San Francisco de Asís, una agrupación que viene por años dedicada a proteger y resguardar a los perritos abandonados”, indicó la autoridad.

El sueño de la casa

propia para perritos

Cabe señalar que el terreno que les fue cedido por Bienes Nacionales a la agrupación, es una concesión de cinco años. Al cabo de ese tiempo, si la fundación cumple con lo comprometido, es decir que dedicaron el espacio para el rescate, cuidado, y alojamiento de perritos, la concesión se extenderá por cinco años más y así hasta alcanzar una concesión de hasta 20 años.

Uno de los primeros objetivos a llevar a cabo por la agrupación en estos primeros cinco años, es construir un refugio en el lugar, que contempla dos galpones para el alojamiento de los perros y un área para la visita de un veterinario, entre otras instalaciones.

Para ello, necesitan un poco más de 55 millones de pesos. Cabe destacar que el diseño de los planos lo obtuvieron gracias al aporte de un privado, según comentó María Inés Monfil, quien explicó que de ahora en adelante se dedicarán a la obtención de los recursos: “postular a fondos concursables, también con donaciones de la empresa privada, el gobierno… así nos vamos a arreglar, pero se va a lograr, de alguna manera, se va a lograr”, expresó.

Al respecto, el intendente indicó: “yo creo que la mejor alianza que puede tener un Estado y un gobierno regional, es tener fundaciones sin fines de lucro que están resolviendo algunas de las necesidades que tenemos socialmente (…) por eso hay que ayudarlas y estamos hablando con Bienes Nacionales, porque esto hay que transformarlo en un proyecto que tenga su recomendación y con eso, nosotros probablemente lo vamos a discutir con el Consejo Regional para aprobarlo”.

El incansable espíritu animalista de San Francisco de Asís

La organización, en su mayoría está integrada por mujeres que por distintos motivos, han dedicado parte de su vida y la mayoría de su tiempo a recoger perritos que la gente abandona en la calle.

Esta región se caracteriza por tener un importante porcentaje de población flotante, que reside por unos años aquí y luego vuelve a sus zonas de origen. Muchos de ellos, se hacen de mascotas que, luego no se llevan consigo cuando se mudan.

Es ahí cuando se genera un problema del que difícilmente pueden hacerse cargo entidades como los municipios. Por eso fundaciones como San Francisco de Asís juegan un rol importantísimo ya que, como señaló el intendente, se hacen cargo de un problema que se le escapa de las manos al gobierno regional.

María Inés Monfil, lleva años dedicados al rescate de perros. Actualmente tiene en su casa 60 perritos y otros 10 más en la parcela de otra integrante de la agrupación. Ella sola se encarga de la limpieza y alimentación de los animales que están en ambas propiedades.

El sacrificio a ella no le importa, porque realiza esta actividad desde siempre, “yo creo que siempre lo tuve porque me crié en el campo, donde nuestros padres nos enseñaron que teníamos que querer a los animales”, señaló María Inés.

Pero lo que más acentuó su vocación por el cuidado de los animales, fue haber presenciado el atropello de cachorros y el maltrato animal, mientras trabajaba para Correos de Chile y recorría las poblaciones de Punta Arenas.

Esa experiencia la llevó a gastar dinero de su bolsillo para esterilizar dos perritas al mes. Hasta el día de hoy destina gran parte de sus recursos para el cuidado de sus amados y fieles amigos de cuatro patas.

La entrega de estas mujeres es excepcional, Inger Ortiz Valdebenito por ejemplo nos comenta que la labor de San Francisco de Asís parte en el rescate de los animales, pero no termina con la entrega de los perritos en adopción: “Nosotras hacemos un seguimiento de los perritos que regalamos. La seguimos hasta el quinto mes, cuando los podemos esterilizar y recién ahí, se le entrega definitivamente a la familia que los adoptó. Pero si vemos que dentro de esos cinco meses, la perrita o perrito está siendo maltratada, se la quitamos y le buscamos un nuevo hogar donde los adquieran, no como un perro, sino que como un integrante más de la familia”.

Gracias a este nuevo terreno cedido por Bienes Nacionales, las integrantes de San Francisco de Asís podrán darles cada vez mejores cuidados a los perros que rescatan o recogen del abandono de sus dueños.

Porque una cosa es clara, los perros no se abandonan solos, somos nosotros quienes irresponsablemente los dejamos a su suerte. Un problema que la nueva “Ley Cholito” que ya fue aprobada, viene a intentar solucionar.

Relacionado